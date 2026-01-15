  • 會員
15/01/2026 11:56

《中國要聞》財科院專家：共同富裕背後問題是知識、技能等差距，應著重人的全面發展

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 劉尚希於北京論壇指出共同富裕難題是知識、技能差距
▷ 劉尚希提出理論邏輯轉向知識積累與人的全面發展
▷ 劉尚希建議破除城鄉二元結構推進城鄉一體化發展

　　新浪財經2025年會暨第18屆金麒麟論壇今日在北京舉行，主題為「十五五開局，經濟新啟航--重塑增長範式，共創未來繁榮」。全國政協委員，中國財政科學研究院研究員、原院長劉尚希在演講中談到「共同富裕」時指出，共同富裕是人類文明發展中的難題，需要發展範式的轉換。從社會看，中國仍是農民為主體的社會結構，因此，農民問題是中國走向共同富裕的關鍵。

　　劉尚希認為，縮小分配差距短期看指向物，長期看指向人，因為分配差距背後是能力差距，且是群體間差距。貧窮是知識、能力的貧窮，尤其是群體間現象，往往與體制機制有關，不是靠個人努力能解決。「從這點看，共同富裕背後的問題是人的問題。收入、財產、消費等物的層面差距，背後是不同群體能力差距，包括獲取知識、技能、創新創業能力不同，以及機會、起點不同」。所以，共同富裕問題有必要轉變傳統思路，更重要的是從人角度考慮。

　　劉尚希提出三點。一是理論邏輯：要從積累財富為本轉換到知識積累為本，投資於物與投資於人結合，以人的全面發展為出發點和落腳點，實現物質資本與人力資本良性循環。二是實踐邏輯：要解放人、發展人，讓人主體性和創造性充分釋放，構建創新驅動、「創造性破壞」、社會流動的社會體制條件。三是加快破除城鄉二元結構：以新型城鎮化為主導推進城鄉一體化發展，重塑社會結構、經濟結構、區域結構，重塑社會分配預期，按照努力和貢獻進行分配。
《經濟通通訊社15日專訊》

