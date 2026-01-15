  • 會員
AH股新聞

15/01/2026 14:14

《Ａ股評論》中財大教授賀強：A股走得有點急，管理層「稍微控制」

免責聲明

▷ 賀強指出A股走勢急，成交量近4萬億
▷ 部分股票短期暴漲，無業績支撐
▷ 管理層調高融資保證金比例至100%

　　新浪財經2025年會暨第18屆金麒麟論壇今日在北京舉行，主題為「十五五開局，經濟新啟航--重塑增長範式，共創未來繁榮」。中央財經大學金融學院教授、證券期貨研究所名譽所長賀強在談到2026年股市走勢時表示，開局還不錯，按道理到2026年年底應該繼續收陽線、繼續走好。但他同時指出，今年一開始，股市就走得有點著急，成交量快有4萬億（人民幣．下同），很多專家擔心股市這麼漲，又變成「瘋牛」，炒高之後又一個暴跌。

　　賀強稱，「我擔心的更具體一點，現在股市一熱起來，過度投機的現象又露苗頭」，有股票很短時間翻了20倍，業績並沒有甚麼變化，沒有特別大的利好；有的翻十幾倍。「當然也有好的高科技企業，我們包容性比較強，允許它虧損，但很多是垃圾股虧損，也翻倍，也爆炒」。

　　賀強指出，以前的股市大牛市，這種老毛病就很多，管理層為了規範市場發展，對這些現象應該好好管一管。「本來我們在去年預測，股市過5000點可能需要消耗資金3萬億左右，結果現在提前，過4000點就達到4萬億。大家想一想，如果過5000點，是不是需要5萬億呢？過6124需要6萬億、7萬億呢？後邊有這麼多資金嗎？所以，現在資金是太著急了，衝得太猛了。這種走法，股市很難保證長期走好。所以，昨天管理層也點煞了一下，我認為不叫踩煞車，只是點煞，稍微控制控制」。

　　中國證監會批准，滬深北交易所昨日發布通知，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%重新調高至100%，稱這有助於適當降低槓桿水平，切實保護投資者合法權益，促進市場長期穩定健康發展。
《經濟通通訊社15日專訊》

