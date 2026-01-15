【聚焦數據】內地12月M2增幅擴至8.5%勝預期，M1增幅縮至3.8%

人民銀行公布，12月末，廣義貨幣(M2)餘額340.29萬億元（人民幣．下同），同比增長8.5%，增幅優於預期的8%，並較11月末擴大0.5個百分點。
狹義貨幣(M1)餘額115.51萬億元，同比增長3.8%，增速較11月末收窄1.1個百分點。
流通中貨幣(M0)餘額14.13萬億元，同比增長10.2%。全年淨投放現金1.31萬億元。
《經濟通通訊社15日專訊》
15/01/2026 15:14
