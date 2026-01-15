  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2026 15:16

【聚焦數據】12月新增人民幣貸款9100億大勝預期，全年新增貸16.27萬億

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年12月人民幣貸款增9100億元，高於預期
▷ 全年人民幣貸款總額16.27萬億元，企業貸款佔15.47萬億
▷ 全年人民幣存款增26.41萬億元，住戶存款佔14.64萬億

　　人民銀行公布，2025年全年人民幣貸款增加16.27萬億元（人民幣．下同）。按上月公布的前十一個月人民幣貸款增加15.36萬億元計算，12月人民幣貸款增加9100億元，優於預期的8000億元，並較11月的3900億元大幅上升。

　　分部門看，全年住戶貸款增加4417億元，其中，短期貸款減少8351億元，中長期貸款增加1.28萬億元；企（事）業單位貸款增加15.47萬億元，其中，短期貸款增加4.81萬億元，中長期貸款增加8.82萬億元，票據融資增加1.66萬億元；非銀行業金融機構貸款減少1103億元。

　　12月末，本外幣貸款餘額275.74萬億元，同比增長6.2%。月末人民幣貸款餘額271.91萬億元，同比增長6.4%。

　　12月末，外幣貸款餘額5450億美元，同比增長0.5%。全年外幣貸款增加29億美元。

*12月人民幣存款增加1.68萬億元*

　　存款方面，全年人民幣存款增加26.41萬億元。按前十一個月人民幣存款增加24.73萬億元計算，12月人民幣存款增加1.68萬億元，較11月的1.41萬億元進一步上升。

　　全年看，其中，住戶存款增加14.64萬億元，非金融企業存款增加2.31萬億元，財政性存款增加6579億元，非銀行業金融機構存款增加6.41萬億元。
　　
　　12月末，本外幣存款餘額336.14萬億元，同比增長9%。月末人民幣存款餘額328.64萬億元，同比增長8.7%。

　　12月末，外幣存款餘額1.07萬億美元，同比增長25%。全年外幣存款增加2135億美元。
《經濟通通訊社15日專訊》

照顧者 情緒健康

