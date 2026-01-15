  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2026 17:17

《中國要聞》全國外資工作會議：統籌國內經濟和國際經貿鬥爭，堅持以開放破圍堵

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年全國外資工作會議1月14-15日於北京召開
▷ 商務部凌激出席，強調統籌國內經濟與國際經貿鬥爭
▷ 「十四五」期間中國引資規模居發展中國家首位

　　2026年全國外資工作會議暨重點外資項目工作專班會議1月14日至15日在京召開。商務部黨組成員、副部長兼國際貿易談判副代表凌激出席會議並作工作報告。會議強調，大國關係牽動國際形勢，全球跨國直接投資持續下降，要統籌國內經濟和國際經貿鬥爭，堅持以開放破圍堵。

　　會議指出，「十四五」時期，中國引資規模居發展中國家第一，利用外資大國地位保持穩定，結構持續優化，圓滿完成外資工作各項目標任務。2026年是「十五五」時期開局之年，外資工作要以深化外商投資促進體制機制改革為牽引，充分發揮中國超大規模和統一大市場優勢，著力塑造吸引外資新優勢，以擴大高水平對外開放推動外資工作固穩促優。

*積極支持外資參與提振消費行動，促進外資境內再投資和本地化生產*

　　一是把穩外資工作與擴大內需、提振消費、科技創新等各項經濟工作貫通起來綜合施策，積極支持外資企業參與提振消費行動，深入挖掘服務業引資新增長點，全面落實「准入又准營」；二是加大力度開展外商投資促進工作，精心打造「投資中國」品牌，積極促進外資境內再投資和本地化生產；三是健全外商投資服務保障體系，推動重點外資項目加快建設，推進國家級經開區等開放載體高質量發展；四是統籌發展和安全，切實做好風險防範；五是堅持正確政績觀，規範招商引資，做好外資統計和信息報告工作，確保「十五五」時期外資工作開好局、起好步。
《經濟通通訊社15日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區