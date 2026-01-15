《中國要聞》全國外資工作會議：統籌國內經濟和國際經貿鬥爭，堅持以開放破圍堵

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

2026年全國外資工作會議暨重點外資項目工作專班會議1月14日至15日在京召開。商務部黨組成員、副部長兼國際貿易談判副代表凌激出席會議並作工作報告。會議強調，大國關係牽動國際形勢，全球跨國直接投資持續下降，要統籌國內經濟和國際經貿鬥爭，堅持以開放破圍堵。



會議指出，「十四五」時期，中國引資規模居發展中國家第一，利用外資大國地位保持穩定，結構持續優化，圓滿完成外資工作各項目標任務。2026年是「十五五」時期開局之年，外資工作要以深化外商投資促進體制機制改革為牽引，充分發揮中國超大規模和統一大市場優勢，著力塑造吸引外資新優勢，以擴大高水平對外開放推動外資工作固穩促優。



*積極支持外資參與提振消費行動，促進外資境內再投資和本地化生產*



一是把穩外資工作與擴大內需、提振消費、科技創新等各項經濟工作貫通起來綜合施策，積極支持外資企業參與提振消費行動，深入挖掘服務業引資新增長點，全面落實「准入又准營」；二是加大力度開展外商投資促進工作，精心打造「投資中國」品牌，積極促進外資境內再投資和本地化生產；三是健全外商投資服務保障體系，推動重點外資項目加快建設，推進國家級經開區等開放載體高質量發展；四是統籌發展和安全，切實做好風險防範；五是堅持正確政績觀，規範招商引資，做好外資統計和信息報告工作，確保「十五五」時期外資工作開好局、起好步。

