《駐京專電》金監總局：推動房地產融資協調機制常態化運行，支持債務風險化解

金監總局在15日召開的2026年監管工作會議上，統籌安排了5項今年的重點任務。其中，中小金融機構風險化解仍居各項任務首位。對於其他重點領域的風險防控，會議指出，要推動城市房地產融資協調機制常態化運行，依法合規支持融資平台債務風險化解。



一是有力有序有效推進中小金融機構風險化解。著力處置存量風險，堅決遏制增量風險，牢牢守住不「爆雷」底線。



二是嚴密防範化解相關領域風險。推動城市房地產融資協調機制常態化運行，助力構建房地產發展新模式。依法合規支持融資平台債務風險化解。嚴防嚴打嚴處非法金融活動。



*推進中小金融機構減量提質，督促銀行保險機構專注主業*



三是切實提高行業高質量發展能力。做好統籌規劃，穩妥推進中小金融機構減量提質，合理優化機構布局。深入整治無序競爭，持續規範行業秩序。督促銀行保險機構專注主業、錯位發展。推進金融高水平對外開放。



四是全面加強和完善金融監管。聚焦實質風險、解決實際問題，不斷強化「五大監管」，提高依法監管能力，做實分類分級監管。加快推進「金監工程」設計和建設。扎實履行統籌金融消費者保護職責。有效發揮「四級垂管」整體效能。積極參與國際金融治理改革。



*強化促消費、擴投資的金融供給，加強養老健康等金融支持*



五是不斷提升金融服務經濟社會質效。做好金融「五篇大文章」，堅持投資於物和投資於人緊密結合，持續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。強化促消費、擴投資的金融供給，高效服務擴大內需戰略。優化科技金融服務，積極培育耐心資本，助力新質生產力發展。加強應急救災、養老健康、鄉村全面振興等民生領域金融支持。更好發揮支持小微企業融資協調工作機制作用，優化新就業群體金融服務，著力促進穩企業穩就業。

