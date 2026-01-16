  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 09:15

《駐京專電》金監總局：推動房地產融資協調機制常態化運行，支持債務風險化解

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 金監總局15日部署2026年監管五項重點任務
▷ 推動城市房地產融資協調機制常態化運行
▷ 依法合規支持融資平台債務風險化解

　　金監總局在15日召開的2026年監管工作會議上，統籌安排了5項今年的重點任務。其中，中小金融機構風險化解仍居各項任務首位。對於其他重點領域的風險防控，會議指出，要推動城市房地產融資協調機制常態化運行，依法合規支持融資平台債務風險化解。

　　一是有力有序有效推進中小金融機構風險化解。著力處置存量風險，堅決遏制增量風險，牢牢守住不「爆雷」底線。

　　二是嚴密防範化解相關領域風險。推動城市房地產融資協調機制常態化運行，助力構建房地產發展新模式。依法合規支持融資平台債務風險化解。嚴防嚴打嚴處非法金融活動。

*推進中小金融機構減量提質，督促銀行保險機構專注主業*

　　三是切實提高行業高質量發展能力。做好統籌規劃，穩妥推進中小金融機構減量提質，合理優化機構布局。深入整治無序競爭，持續規範行業秩序。督促銀行保險機構專注主業、錯位發展。推進金融高水平對外開放。

　　四是全面加強和完善金融監管。聚焦實質風險、解決實際問題，不斷強化「五大監管」，提高依法監管能力，做實分類分級監管。加快推進「金監工程」設計和建設。扎實履行統籌金融消費者保護職責。有效發揮「四級垂管」整體效能。積極參與國際金融治理改革。

*強化促消費、擴投資的金融供給，加強養老健康等金融支持*

　　五是不斷提升金融服務經濟社會質效。做好金融「五篇大文章」，堅持投資於物和投資於人緊密結合，持續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。強化促消費、擴投資的金融供給，高效服務擴大內需戰略。優化科技金融服務，積極培育耐心資本，助力新質生產力發展。加強應急救災、養老健康、鄉村全面振興等民生領域金融支持。更好發揮支持小微企業融資協調工作機制作用，優化新就業群體金融服務，著力促進穩企業穩就業。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區