  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 11:46

《駐京專電》國資委：國企要大幅提升戰略性新興產業增加值佔比

　　國務院國資委主任張玉卓在近日召開的地方國資委負責人會議上表示，「十五五」時期地方國資國企工作要努力實現五方面主要目標。

　　一是戰略使命明顯強化，戰略安全、產業引領、國計民生、公共服務等功能更加突出，國有經濟對經濟社會發展的貢獻度進一步提高。

　　二是科技自立自強水平明顯提升，重點領域關鍵核心技術快速突破，科技領軍企業數量穩步增長。

　　三是布局明顯優化，在關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業領域控制地位持續鞏固，傳統產業加快轉型升級，戰略性新興產業增加值佔比大幅提升。

　　四是企業活力動力明顯增強，中國特色現代企業制度和國資監管體制更加完善定型，企業家精神、科學家精神有力弘揚。

　　五是黨的領導、黨的建設明顯加強，全面從嚴治黨引領保障作用充分發揮。
　　 
　　「十四五」時期，國資系統監管企業資產總額從235萬億元增長到387萬億元，年均增長10.5%，增加值年均增長5.7%，國有企業活力和競爭力全面增強。2025年1-11月，實現增加值6.9萬億元，完成固定資產投資5.3萬億元，在促進經濟穩中向好中發揮了新作用。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰16/01/2026 11:48  《中國要聞》觀致汽車常熟工廠再次流拍，實控人姚振華指控價值…

下一篇新聞︰16/01/2026 11:43  《中國要聞》白銀價格狂飆，深圳水貝一銀樓「爆雷」，案值料超…

其他
More

16/01/2026 12:40  【ＦＯＣＵＳ】此減息非彼減息，央媽定向一石二鳥

16/01/2026 11:58  《中國要聞》羅馬仕據報虧本清理庫存充電寶，有３Ｃ認證可上飛機

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區