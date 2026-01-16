《駐京專電》國資委：國企要大幅提升戰略性新興產業增加值佔比

國務院國資委主任張玉卓在近日召開的地方國資委負責人會議上表示，「十五五」時期地方國資國企工作要努力實現五方面主要目標。



一是戰略使命明顯強化，戰略安全、產業引領、國計民生、公共服務等功能更加突出，國有經濟對經濟社會發展的貢獻度進一步提高。



二是科技自立自強水平明顯提升，重點領域關鍵核心技術快速突破，科技領軍企業數量穩步增長。



三是布局明顯優化，在關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業領域控制地位持續鞏固，傳統產業加快轉型升級，戰略性新興產業增加值佔比大幅提升。



四是企業活力動力明顯增強，中國特色現代企業制度和國資監管體制更加完善定型，企業家精神、科學家精神有力弘揚。



五是黨的領導、黨的建設明顯加強，全面從嚴治黨引領保障作用充分發揮。



「十四五」時期，國資系統監管企業資產總額從235萬億元增長到387萬億元，年均增長10.5%，增加值年均增長5.7%，國有企業活力和競爭力全面增強。2025年1-11月，實現增加值6.9萬億元，完成固定資產投資5.3萬億元，在促進經濟穩中向好中發揮了新作用。

