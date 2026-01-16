《中加關係》習近平晤卡尼，推進構建中加新型戰略夥伴關係

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。習近平指出，中加關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也有利於世界和平穩定和發展繁榮。雙方要本著對歷史、對人民、對世界負責任的態度，推進構建中加新型戰略夥伴關係，推動中加關係邁入健康、穩定、可持續的發展軌道。



習近平就中加關係提出4點意見。一要做相互尊重的夥伴。中加建交55年來，兩國雖然國情不同，但都應該尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，堅持國與國正確相處之道。



*要在促進合作上多做加法，在負面清單上多做減法*



二要做共同發展的夥伴。中加經貿關係的本質是互利共贏，雙方都從合作中受益。雙方要在促進合作上多做加法，在負面清單上多做減法，以更深入、更廣泛的合作不斷拉緊共同利益紐帶。



三要做彼此信任的夥伴。民心相通是最基礎、最堅實、最持久的互聯互通，雙方要鼓勵兩國教育、文化、旅遊、體育、地方等各界加強交流合作，便利人員往來，厚植民意基礎。



四要做相互協作的夥伴。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，出路在於維護和踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。中方願同加方加強在聯合國、二十國集團、亞太經合組織等框架內的溝通和協調，共同應對全球性挑戰。



卡尼表示，加方願同中方構建強勁可持續的新型戰略夥伴關係，為雙方人民帶來更多福祉。加方重申奉行一個中國政策，致力於同中方相向而行，相互尊重、攜手努力，在經貿、能源、農業、金融、教育、氣候變化等領域拓展和加強合作。面對變亂交織的國際形勢，加方願同中方密切多邊協調，維護多邊主義和聯合國權威，共同維護世界和平穩定。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》