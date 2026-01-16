  • 會員
AH股新聞

16/01/2026 15:47

《駐京專電》鄒加怡就任亞投行行長兼董事會主席

免責聲明

▷ 鄒加怡2026年1月就任亞投行行長兼董事會主席，任期5年
▷ 亞投行2016年運營，111成員，批准361項目融資700億美元
▷ 鄒加怡2023年6月當選亞投行行長

　　亞投行發布，鄒加怡今日正式就任亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長兼董事會主席。鄒加怡在就任致辭中表示，踏上新的發展征程，亞投行肩負更加重要的使命。面對全球共同挑戰，唯有加強合作，方能有效應對。通過推動國際合作和基礎設施發展，可以為建設更加美好的世界作出積極貢獻，而亞投行在實現這一願景方面具有獨特優勢。

　　鄒加怡表示，亞投行將堅持多邊主義，深化區域合作，持續支持高質量、可持續基礎設施建設，推動經濟增長，促進數字化發展，保護自然環境，拓展互聯互通，為成員創造更多發展機遇。

*亞投行正式運營十年，累計批准融資近700億美元*

　　今日是亞洲基礎設施投資銀行正式運營十周年。數據顯示，自2016年1月16日正式運營以來，亞投行從57個創始成員發展至目前的111個成員，成為重要國際多邊機構。十年間批准361個項目，覆蓋能源、交通、數字經濟、城市更新等多個領域，累計批准融資近700億美元，惠及40個亞洲域內與域外成員。

　　62歲的鄒加怡在去年6月24日舉行的亞投行第十屆理事會年會理事會特別會議上，作為中方候選人成功當選亞投行新一任行長，今年2026年1月履職，任期5年。

　　鄒加怡長期在中國財政系統工作，歷任財政部國際司副司長、駐世界銀行中國執行董事、財政部對外財經交流辦公室主任、財政部國際司司長、財政部國際經濟關係司司長等職。2015年7月任財政部部長助理，同年12月離開財政部轉至紀檢系統，出任中央紀委駐中央外辦紀檢組組長，2017年4月出任監察部副部長，10月當選中央紀委常委，2018年3月當選國家監察委員會委員。2018年6月，鄒加怡從中央紀委常委、國家監察委員會委員的職位上重回財政部，出任財政部副部長。2021年9月至2025年8月，鄒加怡任全國政協副秘書長（正部長級）。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

