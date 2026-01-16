《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2747.89
|工業富聯
|(601138)
|2214.40
|中微公司
|(688012)
|1808.79
|兆易創新
|(603986)
|1656.11
|長江電力
|(600900)
|1640.76
|寒武紀
|(688256)
|1587.77
|中國平安
|(601318)
|1334.11
|貴州茅台
|(600519)
|1289.39
|藥明康德
|(603259)
|1256.93
|中國鋁業
|(601600)
|1228.31
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3990.89
|立訊精密
|(002475)
|3914.77
|新易盛
|(300502)
|3479.96
|寧德時代
|(300750)
|3065.79
|陽光電源
|(300274)
|2910.38
|北方華創
|(002371)
|2086.07
|三花智控
|(002050)
|2010.82
|天孚通信
|(300394)
|1731.51
|濰柴動力
|(000338)
|1615.85
|科大訊飛
|(002230)
|1590.85
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
