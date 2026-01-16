  • 會員
AH股新聞

16/01/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2747.89
工業富聯(601138)2214.40
中微公司(688012)1808.79
兆易創新(603986)1656.11
長江電力(600900)1640.76
寒武紀(688256)1587.77
中國平安(601318)1334.11
貴州茅台(600519)1289.39
藥明康德(603259)1256.93
中國鋁業(601600)1228.31
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3990.89
立訊精密(002475)3914.77
新易盛(300502)3479.96
寧德時代(300750)3065.79
陽光電源(300274)2910.38
北方華創(002371)2086.07
三花智控(002050)2010.82
天孚通信(300394)1731.51
濰柴動力(000338)1615.85
科大訊飛(002230)1590.85

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》

