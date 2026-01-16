2025年1-12月主要數據一覽:
|同比變動(%)
|金額（億元人民幣）
|國內生產總值
|2025年第三季
|+4.8
|354500
|2025年第二季
|+5.2
|341778
|2025年第一季
|+5.4
|318758
|2024年全年
|+5.0
|1349084
|2024年第四季
|+5.4
|373726
|2024年第三季
|+4.6
|341758
|2024年第二季
|+4.7
|328838
|2024年第一季
|+5.3
|304762
|統計局覆核數值：
|2023年全年
|+5.4
|1294272
|2022年全年
|+3.0
|1234029
|居民消費價格指數
|2025年12月
|+0.8
|(CPI)
|全年
|0
|工業生產者出廠價格
|2025年12月
|-1.9
|(PPI)
|全年
|-2.6
|社會消費品零售總額
|11月
|+1.3
|43898
|城鎮固定資產投資
|1-11月
|-2.6
|444035
|工業增加值
|11月
|+4.8
|貨幣供應 M2
|2025年12月底
|+8.5
|人民幣新增貸款
|2025年12月
|9100
|全年
|16.27萬
|外匯儲備
|2025年12月底
|33579億美元
|出口
|2025年12月
|+6.6
|3577.8億美元
|全年
|+5.5
|37718.7億美元
|進口
|2025年12月
|+5.7
|2436.4億美元
|全年
|0
|25829億美元
|外貿
|2025年全年
|順差
|11889.8億美元
|FDI
|1-11月
|-7.5
|6931.8
|製造業採購經理指數
|2025年12月
|50.1
|按月升0.9個百分點
