表列人民銀行貨幣政策一覽:
|2025年
|5月7日
|5月8日7天期逆回購操作利率下調0.1個百分點，由1.5%降為1.4%
5月15日下調存款準備金率0.5個百分點，提供長期流動性約1萬億
|2024年
|9月27日
|9月27日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
7天期逆回購操作利率調20基點，由1.70%調整為1.50%
|9月24日
|預告近期將下調存款準備金率0.5個百分點
年底或進一步降準0.25-0.5個百分點
預告將7天逆回購操作利率0.2個百分點，從1.7%降至1.5%
|7月22日
|即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標
即日起下調公開市場7天期逆回購操作利率10基點
由此前的1.80%調整為1.70%
|1月24日
|2月5日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0%
料釋放長期流動性1萬億元
1月25日起下調支農支小再貸款再貼現利率0.25個百分點
從2%下調到1.75%
|2023年
|9月14日
|9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%
釋放中長期資金超5000億元
|3月17日
|3月27日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%
|2022年
|11月25日
|12月5日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點
本次降準後，金融機構加權平均存準率為7.8%
共計釋放長期資金約5000億元
|4月15日
|4月25日全面降準0.25個百分點
本次降準後，金融機構加權平均存準率為8.1%
釋出長期資金5300億
|2021年
|12月6日
|12月15日全面降準，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%
釋放長期資金約1.2萬億元
|7月9日
|7月15日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。
預料釋放長期資金約1萬億元
|2020年
|6月30日
|7月1日起下調再貸款、再貼現利率
支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點
|4月3日
|4月15日和5月15日分兩次對農村信用社、農村商業銀行、合作銀行、村鎮
銀行和僅在省級行政區域經營城商行定向降準1個百分點
|3月13日
|3月16日實施普惠金融定向降準，達標的銀行定向降準0.5至1個百分點
對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點
釋放長期資金5500億元
|1月1日
|1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司），釋放長期資金逾8000億元
|2019年
|9月6日
|9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
額外對城市商業銀行定向下調存準率1個百分點
10月15日和11月15日兩次實施
釋放資金9000億元
|5月6日
|5月15日對中小銀行實行較低的優惠存款準備金率
對僅在本縣級行政區域內經營，或在其他縣級行政區域設有分支機構
但資產規模小於100億元的農村商業銀行，執行存款準備金率8%
料1000家縣域農商行受惠，釋放資金約2800億元
|1月24日
|創設央行票據互換工具(CBS)，公開市場交易商可使用銀行永續債換入央行
票據
|1月4日
|決定下調金融機構存款準備金率1個百分點
其中，1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點
釋放資金約1.5萬億元
同時，一季度到期的MLF不再續做，實際淨釋放長期資金8000億元
|2018年
|12月19日
|創設定向中期借貸便利(TMLF)，向願增加小微民企貸款銀行提供流動
支持，TMLF資金可使用三年，操作利率比MLF利率優惠15個基點
|10月7日
|10月15日起，降存準率1個百分點，釋放部分資金償還MLF
釋放7500億元資金
|6月24日
|7月5日起降存準率0.5個百分點
定向釋放資金7000億
當中5000億推動銀行債轉股，2000億緩解小微企
|4月17日
|4月25日起，下調存款準備金率1個百分點
銀行使用降準釋放的資金償還MLF
此次操作釋放4000億元增量資金
|1月25日
|若金融機構中小企貸款比例達一定要求
可降存款準備金率0.5至1.5個百分點，料可釋放近7000億元流動性
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽