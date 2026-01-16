《神州頭條》報章頭版摘要：人行貨幣金融政策大禮包支持實體經濟

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

1月16日出版的第2期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在中央城市工作會議上的講話》。文章提出，大力推動城市結構優化、動能轉換、品質提升、綠色轉型、文脈賡續、治理增效，牢牢守住城市安全底線，走出一條中國特色城市現代化新路子。



自1月19日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點

在1月15日國新辦舉行的新聞發布會上，中國人民銀行副行長鄒瀾釋放了今年降準降息有一定空間的訊號。他表示，2026年人民銀行將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策的集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，為經濟穩定增長和高質量發展創造適宜的貨幣金融環境。



2025年人民幣貸款增加16.27萬億元

中國人民銀行1月15日發布的2025年金融統計數據報告顯示，2025年全年人民幣貸款增加16.27萬億元；2025年12月末，廣義貨幣(M2)餘額同比增長8.5%。





《上海證券報》



人行開年即送貨幣金融政策大禮包支持實體經濟

在國新辦1月15日舉行的新聞發布會上，中國人民銀行、國家外匯局有關負責人介紹貨幣金融政策支持實體經濟高質量發展成效。會上宣布了年初先行出台的一批貨幣金融政策，包括下調結構性貨幣政策工具利率、下調商業用房購房貸款最低首付比例等8項具體舉措。



金融監管總局部署2026年重點任務

1月15日，金融監管總局召開2026年監管工作會議，系統總結2025年工作，統籌安排2026年重點任務。2026年是「十五五」開局之年，會議強調，要有力有序有效推進中小金融機構風險化解，嚴密防範化解相關領域風險。





《證券時報》



人行打出政策優化「組合拳」，八項措施加力支持經濟

為繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，中國人民銀行在2026年開年便先行打出結構性貨幣政策工具的「組合拳」。人行在國新辦新聞發布會上宣布，自1月19日起，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，完善結構性工具並加大支持力度。除聚焦一系列結構性工具外，央行對降準降息等總量工具的進一步寬鬆同樣釋放積極信號。央行還將綜合考慮基礎貨幣投放需要、債券市場供求情況、收益率曲線形態變化等因素，靈活開展國債買賣操作，與其他流動性工具一起，保持流動性充裕，為政府債順利發行創造適宜的貨幣金融環境。引導隔夜利率在政策利率水平附近運行。



金融監管總局召開2026年監管工作會議

金融監管總局在1月15日召開的2026年監管工作會議上，統籌安排了5項今年的重點任務。其中，中小金融機構風險化解仍居各項任務首位。對於其他重點領域的風險防控，會議指出，要推動城市房地產融資協調機制常態化運行，依法合規支持融資平台債務風險化解。