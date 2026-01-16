  • 會員
16/01/2026 17:06

《神州經脈》滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降

▷ 滬指收跌0.26%險守4100點，全周終止四周連升
▷ 中加重啟經濟財金戰略對話並簽署8份合作文件
▷ 中國11月美債持有量降至6826億美元，創2008年9月新低

　　監管降溫效果持續，滬深市場今日高開低走，最終三大指數集體收跌。滬綜指收低0.26%四連跌，報4101.91點，險守4100關；全周計則跌0.45%，終止此前四周連升步伐。深成指單日也跌0.18%，創業板指軟0.2%。兩市全天成交額重回3萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日升1208億元或4.2%。板塊方面，半導體產業鏈集體走強，存儲芯片領升；下跌方面，油氣、AI應用等跌幅居前。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9690，較上個交易日4時30分收盤價小升8點子，再創2023年5月16日以來逾兩年半新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0078，較上個交易日跌14點子，較市場預測偏弱約360點。

*今日新聞精選*

1. 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。習近平指出，雙方要推進構建中加新型戰略夥伴關係，推動中加關係邁入健康、穩定、可持續的發展軌道。習近平就中加關係提出4點意見。一要做相互尊重的夥伴；二要做共同發展的夥伴；三要做彼此信任的夥伴；四要做相互協作的夥伴。

2. 中國和加拿大領導人會晤聯合聲明顯示，雙方簽署了《中國-加拿大經貿合作路線圖》以及有關打擊犯罪、能源、食品安全、旅遊等方面合作的8份文件，並同意加強各層級交往，推動在經貿、金融等領域取得成果。其中，在宏觀經濟方面，雙方決定重啟高級別的中加經濟財金戰略對話，討論廣泛議題，加強雙邊經濟關係。金融方面，雙方歡迎設立中加金融工作組。

3. 中國外交部發言人宣布，應世界經濟論壇和瑞士聯邦政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於1月19日至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並訪問瑞士。在當日的外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆應詢表示，世界經濟論壇年會素有「世界經濟風向標」之稱，何立峰副總理將在論壇年會開幕全會發表致辭。

4. 美國財政部公布的數據顯示，中國持有的美債規模在11月降至6826億美元，為2008年9月以來最低水平，當時持有量曾降至6182億美元；10月中國持有美債6890億美元。中國是美債第三大海外持有國，但2025年初以來其持有量已累計下降逾10%。

5. 中國證監會昨日召開2026年系統工作會議，強調當前資本市場總體穩中向好，但仍然面臨內外風險交織、新舊矛盾疊加的複雜嚴峻挑戰。中證監系統要堅持穩中求進、提質增效，緊扣防風險、強監管、促高質量發展的工作主線。

6. 據《彭博》引述知情人士透露，中國正在取消高頻交易機構的一項核心優勢，要求將這些公司專用的伺服器移出本地交易所的數據中心。據報上海和廣州的大宗商品期貨交易所已依照監管機構指示，要求本地經紀公司將客戶伺服器遷出交易所運營的數據中心。上海期貨交易所通知經紀公司在2月底前撤走高頻交易客戶的設備，其他客戶則須在4月30日前完成遷移。

7. 財政部公布，延續實施公共租賃住房稅收優惠政策至2027年12月31日，對公租房經營管理單位購買住房作為公租房，免徵契稅、印花稅；對公租房租賃雙方免徵簽訂租賃協議涉及的印花稅。對企事業單位、社會團體以及其他組織轉讓舊房作為公租房房源，且增值額未超過扣除項目金額20％的，免徵土地增值稅等。

8. 支付寶今日聯合千問App、淘寶閃購、Rokid、大麥、阿里雲百煉等夥伴，正式發布ACT協議(Agentic Commerce Trust Protocol，智能體商業信任協議)。據悉，這是中國首個面向Agent商業需求設計的開放技術協議框架，為AI與電商、外賣等服務平台的協同打造一套「通用語言」，讓跨終端、跨系統、跨平台的AI任務執行變得更便捷高效。

