  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 17:00

《鍾之日記》兩萬七得復失，泡泡瑪特重挫

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指收跌0.3%，兩萬七得而復失
▷ 泡泡瑪特代工廠涉勞工問題，股價跌5.6%
▷ 李寧股價升4.3%，多家大行上調目標價

　　1月16日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　美股周四（15日）回升，港股高開逾百點，再度挑戰兩萬七關口，早市恒指見27176點後淡友隨即發難，兩萬七得而復失。中國監管為A股市場降溫見效，滬指繼續調整，港股科網股普遍走低，泡泡瑪特(09992)受負面消息影響重挫，大市午後在26800水平爭持，恒指全日收跌0.3%至26844.96點，本周則累升2.3%。

*監管降溫效果持續，A股四連跌*

　　監管降溫效果持續，滬深市場今日高開低走，最終三大指數集體收跌。滬綜指收低0.26%四連跌，報4101.91點，險守4100關；全周計則跌0.45%，終止此前四周連升步伐。深成指單日也跌0.18%，創業板指軟0.2%。兩市全天成交額重回3萬億元人民幣，較上一個交易日升4.2%。板塊方面，半導體產業鏈集體走強，存儲芯片領升；下跌方面，油氣、AI應用等跌幅居前。

　　A股開年以來強勢上漲，滬指本周一度接近4200點的逾十年新高，為穩住「慢牛」節奏，市場疑似再現監管出手信號。寬基ETF連續兩日放量，分析師預測是國家隊在賣出給市場局部降溫。另外，今日又傳出內地加強監管高頻交易，《彭博》引述知情人士透露，中國正在取消高頻交易機構的一項核心優勢，要求將這些公司專用的伺服器移出本地交易所的數據中心。

　　至於1月14日滬深北三大交易所提高融資保證金比例，東亞證券高級投資策略師陳偉聰表示，某些程度上官方希望冷卻A股過去兩三周比較狂熱的升勢，畢竟政策取向是支持慢牛，短期看有一些調整壓力。但仍看好中國股市前景，上日人行宣布結構性工具降息，且政策支持創新科技行業，反內捲措施有望收斂通縮壓力，對企業盈利有支持作用。

　　內地2025年四季度及全年經濟增速數據下周一（19日）出爐。《路透》綜合市場機構預估顯示，去年四季度國內生產總值(GDP)同比增速料回落至4.4%，將創三年來最低水平。全年經濟料增長約4.9%，有驚無險完成預定目標。

*Labubu代工廠被指剝削勞工，泡泡瑪特挫5.6%*

　　外媒援引美國勞工權利組織「中國勞工觀察」(CLW)的調查結果顯示，泡泡瑪特(09992)生產人氣公仔Labubu的主要代工廠順佳玩具，存在廣泛剝削勞工權利的問題。泡泡瑪特股價應聲下跌，一度挫近6.8%，失守180元，最終全日跌5.6%，報178.6元。

　　泡泡瑪特回應外媒稱，正在調查相關指控，感謝調查報告提供的細節，並稱如果相關指控屬實，將堅決要求其玩具製造商糾正做法。

　　有關調查顯示，位於江西省贛州市信豐縣、僱用超過4500名勞工的順佳玩具，加班時間嚴重超出法定上限，普遍實行每周6天工作制，且休息時間不足；大量濫用勞務派遣工，勞動合同不透明及不規範，包括空白合同或內容不完整的合同。此外，工資水平偏低，並存在工資扣罰情況；又缺乏帶薪休假安排。工廠更僱用16歲的未成年工人作為長期生產工人，與成年工人有著相同工作條件，但未提供法律要求針對未成年工的特殊保護等。

　　CLW估算，每件Labubu的直接人工成本約為0.7美元(約5.46港元)，突顯泡泡瑪特供應鏈中對一線工人施加的極端成本壓力。

　　順佳玩具專注於高端毛絨玩具和收藏級手辦，在中國多地設有工廠，公開資料顯示該廠設計年產能為1200萬件玩具。不過，根據調查人員對包裝工序的現場觀察，實際產量可能遠高於揭露的規劃產能。工廠設有4個包裝車間，每個車間約有10-15條包裝線，以每條線每日保守估算3500件計算，每日平均產量約18.2萬件。若以每年約300個工作天計算，年產量可達約5460萬件。

*李寧升逾4%，多家大行上調對其目標價*

　　李寧(02331)昨日公布去年第四季度銷售數據，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於全平台零售流水按年錄得低單位數下降，不過四季度下滑幅度有所收窄，其中10月受假期帶動實現小幅增長，11-12月則轉為低至中單位數下滑。管理層表示，此前給出的2025年收入小幅增長及高單位數淨利率的指引有望達成，且淨利率有望接近指引上端。

　　數據公布後，李寧獲多家大行唱好。花旗在研報中指出，由於羽毛球業務在去年下半年的強勁表現，李寧去年全年銷售將錄得低單位數增長，略高於管理層「銷售按年持平」的全年指引。該行給予李寧「買入」評級，目標價20.6元。　

　　中金研報認為，考慮到李寧2025年良好的費用控制，以及2026年持續的投入，將李寧2025及2026年每股盈利預測分別上調14%及3%。該行維持對李寧的「跑贏行業」評級，目標價上調至24.4元。

　　高盛則指出，雖然對公司新舉措的努力日益認同，但鑑於消費環境仍未見明顯好轉，將繼續密切監察復甦趨勢。該行將李寧2025年淨利潤預測上調15%，同時將2026年及2027年淨利潤預測微調上調1%，並將李寧目標價由19.2元上調至19.5元，維持「中性」評級。　

　　李寧近年來致力於塑造品牌價值及未來增長點。值得一提的是，李寧成功獲得2025-2028年中國奧會體育服裝合作夥伴資格，接棒已連續合作16年的安踏(02020)，這標誌著中國奧運代表團服裝合作迎來歷史性更替。交銀國際研報指，2026年為體育賽事大年，李寧的品牌營銷和市場關注度有望受益於賽事周期，不過終端流水與折扣壓力仍在，有待品牌勢能向銷售進一步轉化。

　　李寧股價實現三連升，今日續彈4.3%，報20.4元；安踏收升約0.4%，報82.05元。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區