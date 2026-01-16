《鍾之日記》兩萬七得復失，泡泡瑪特重挫

1月16日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股周四（15日）回升，港股高開逾百點，再度挑戰兩萬七關口，早市恒指見27176點後淡友隨即發難，兩萬七得而復失。中國監管為A股市場降溫見效，滬指繼續調整，港股科網股普遍走低，泡泡瑪特(09992)受負面消息影響重挫，大市午後在26800水平爭持，恒指全日收跌0.3%至26844.96點，本周則累升2.3%。



*監管降溫效果持續，A股四連跌*



監管降溫效果持續，滬深市場今日高開低走，最終三大指數集體收跌。滬綜指收低0.26%四連跌，報4101.91點，險守4100關；全周計則跌0.45%，終止此前四周連升步伐。深成指單日也跌0.18%，創業板指軟0.2%。兩市全天成交額重回3萬億元人民幣，較上一個交易日升4.2%。板塊方面，半導體產業鏈集體走強，存儲芯片領升；下跌方面，油氣、AI應用等跌幅居前。



A股開年以來強勢上漲，滬指本周一度接近4200點的逾十年新高，為穩住「慢牛」節奏，市場疑似再現監管出手信號。寬基ETF連續兩日放量，分析師預測是國家隊在賣出給市場局部降溫。另外，今日又傳出內地加強監管高頻交易，《彭博》引述知情人士透露，中國正在取消高頻交易機構的一項核心優勢，要求將這些公司專用的伺服器移出本地交易所的數據中心。



至於1月14日滬深北三大交易所提高融資保證金比例，東亞證券高級投資策略師陳偉聰表示，某些程度上官方希望冷卻A股過去兩三周比較狂熱的升勢，畢竟政策取向是支持慢牛，短期看有一些調整壓力。但仍看好中國股市前景，上日人行宣布結構性工具降息，且政策支持創新科技行業，反內捲措施有望收斂通縮壓力，對企業盈利有支持作用。



內地2025年四季度及全年經濟增速數據下周一（19日）出爐。《路透》綜合市場機構預估顯示，去年四季度國內生產總值(GDP)同比增速料回落至4.4%，將創三年來最低水平。全年經濟料增長約4.9%，有驚無險完成預定目標。



*Labubu代工廠被指剝削勞工，泡泡瑪特挫5.6%*



外媒援引美國勞工權利組織「中國勞工觀察」(CLW)的調查結果顯示，泡泡瑪特(09992)生產人氣公仔Labubu的主要代工廠順佳玩具，存在廣泛剝削勞工權利的問題。泡泡瑪特股價應聲下跌，一度挫近6.8%，失守180元，最終全日跌5.6%，報178.6元。



泡泡瑪特回應外媒稱，正在調查相關指控，感謝調查報告提供的細節，並稱如果相關指控屬實，將堅決要求其玩具製造商糾正做法。



有關調查顯示，位於江西省贛州市信豐縣、僱用超過4500名勞工的順佳玩具，加班時間嚴重超出法定上限，普遍實行每周6天工作制，且休息時間不足；大量濫用勞務派遣工，勞動合同不透明及不規範，包括空白合同或內容不完整的合同。此外，工資水平偏低，並存在工資扣罰情況；又缺乏帶薪休假安排。工廠更僱用16歲的未成年工人作為長期生產工人，與成年工人有著相同工作條件，但未提供法律要求針對未成年工的特殊保護等。



CLW估算，每件Labubu的直接人工成本約為0.7美元(約5.46港元)，突顯泡泡瑪特供應鏈中對一線工人施加的極端成本壓力。



順佳玩具專注於高端毛絨玩具和收藏級手辦，在中國多地設有工廠，公開資料顯示該廠設計年產能為1200萬件玩具。不過，根據調查人員對包裝工序的現場觀察，實際產量可能遠高於揭露的規劃產能。工廠設有4個包裝車間，每個車間約有10-15條包裝線，以每條線每日保守估算3500件計算，每日平均產量約18.2萬件。若以每年約300個工作天計算，年產量可達約5460萬件。



*李寧升逾4%，多家大行上調對其目標價*



李寧(02331)昨日公布去年第四季度銷售數據，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於全平台零售流水按年錄得低單位數下降，不過四季度下滑幅度有所收窄，其中10月受假期帶動實現小幅增長，11-12月則轉為低至中單位數下滑。管理層表示，此前給出的2025年收入小幅增長及高單位數淨利率的指引有望達成，且淨利率有望接近指引上端。



數據公布後，李寧獲多家大行唱好。花旗在研報中指出，由於羽毛球業務在去年下半年的強勁表現，李寧去年全年銷售將錄得低單位數增長，略高於管理層「銷售按年持平」的全年指引。該行給予李寧「買入」評級，目標價20.6元。



中金研報認為，考慮到李寧2025年良好的費用控制，以及2026年持續的投入，將李寧2025及2026年每股盈利預測分別上調14%及3%。該行維持對李寧的「跑贏行業」評級，目標價上調至24.4元。



高盛則指出，雖然對公司新舉措的努力日益認同，但鑑於消費環境仍未見明顯好轉，將繼續密切監察復甦趨勢。該行將李寧2025年淨利潤預測上調15%，同時將2026年及2027年淨利潤預測微調上調1%，並將李寧目標價由19.2元上調至19.5元，維持「中性」評級。



李寧近年來致力於塑造品牌價值及未來增長點。值得一提的是，李寧成功獲得2025-2028年中國奧會體育服裝合作夥伴資格，接棒已連續合作16年的安踏(02020)，這標誌著中國奧運代表團服裝合作迎來歷史性更替。交銀國際研報指，2026年為體育賽事大年，李寧的品牌營銷和市場關注度有望受益於賽事周期，不過終端流水與折扣壓力仍在，有待品牌勢能向銷售進一步轉化。



李寧股價實現三連升，今日續彈4.3%，報20.4元；安踏收升約0.4%，報82.05元。



