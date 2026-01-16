《中國要聞》京東成立文旅公司，將圍繞供應鏈探索酒旅新模式

據《科創板日報》報道，科創--企查查APP顯示，北京京東文旅發展有限公司近日成立，經營範圍包含旅遊業務、歌舞娛樂活動、航空商務服務、體驗式拓展活動及策劃、組織文化藝術交流活動等。通過股權穿透顯示，該公司由北京京東世紀貿易有限公司全資持股。



對於入局邏輯，京東方面表示，不打算做同質化的OTA平台，而是希望依託京東的供應鏈基礎設施和AI能力，與酒店共同探索出降本增效、創造增量的新模式。



報道指，早在2011年，京東便以機票銷售業務踏入文旅領域，2014年收購「今夜酒店特價」、上線京東旅行頻道，次年更是以3.5億美元領投途牛，2020年與攜程達成戰略合作，但這一系列動作始終未能掀起較大波瀾。直至2025年6月18日，京東通過發布《致全體酒店經營者的一封信》正式官宣進軍酒店行業，拋出最高三年0佣金的政策，兩天內收到近5萬家酒店商家的入駐申請。



對於布局酒旅的目的，京東創始人劉強東在2025年年中媒體分享時表示：「我們並不是一個所謂多元化的公司，京東集團所有業務只圍繞供應鏈展開，如果跟供應鏈無關的事情我從來不碰。現在京東做到所有業務100%都圍繞供應鏈。」

《經濟通通訊社16日專訊》