【數據前瞻】路透：內需乏力，中國第四季GDP料增4.4%，全年增4.9%

國家統計局下周一（19日）公布2025年國民經濟數據，《路透》最新季度調查顯示，2026年和2027年中國經濟將緩步邁向再平衡，同比增速預計均為4.5%；內需乏力拖累2025年四季度中國國內生產總值(GDP)同比增速料放緩至4.4%，將創三年來最低水平，但2025年全年仍將增長4.9%，有驚無險完成年初預定目標。

《經濟通通訊社16日專訊》