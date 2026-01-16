  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 17:37

《中國要聞》存儲芯片漲價影響，小米、OPPO、vivo、傳音據報下調全年出貨預期

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 存儲芯片漲價致小米等手機廠商下調全年出貨預期
▷ 供應商否認訂單顯著減量，稱實際減少約10%
▷ 部分廠商逆勢搶佔份額，蘋果三星未受直接影響

　　全球存儲芯片漲價潮的影響傳導至下游手機廠商。據《界面新聞》報道，受上游供應鏈存儲漲價影響，多家手機廠商近日下調全年整機訂單數量，其中，小米、OPPO下調超20%，vivo下調近15%，傳音下調至7000萬台以下，各家下調機型主要是中低端和海外產品。

*供應商否認訂單顯著減量*

　　報道引述知情人士稱，「手機廠商為了跟上游原廠要資源，往往會採取多報策略，實際上三星、海力士等儲存供應商並未接收到手機廠商下調預期出貨量的說法」。某儲存原廠員工亦稱，收到的廠商報量只是略少於去年的實際達成量，例如傳音報的出貨預期仍超過1億台，「20%的下調在我們看來是比較誇張的說法，我們不會按照這個量來備貨，我們判斷（實際數據）會減少10%左右」。

　　上述員工還透露，從今年開始，出於對手機客戶的保護，三星、美光、海力士等跟隨服務器的價格波動對手機廠商對等報價，否則手機客戶無法承受這些成本。目前AI所造成的需求非常大，就算把全部產能供給服務器客戶也無法滿足需求。因為供應短缺，手機廠商下一階段面臨漲價的局面已無可避免。

*部分廠商擬逆勢搶佔份額*

　　報道指出，漲價壓力之下，並非所有手機廠商都選擇下調預期。據了解，蘋果、三星等頭部廠商未受到存儲價格上漲的直接影響，華為、聯想、榮耀等廠商則在本輪存儲漲價中嘗試謀求更多份額。其中，華為憑借供應鏈國產化的成本優勢，其產品仍有一定利潤空間。消息指華為內部正討論對Pura、nova、暢享等系列產品降價，以進一步搶佔市場。至於榮耀，儘管承壓，但在中國區15%份額的目標不變。
《經濟通通訊社16日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

上一篇新聞︰16/01/2026 17:39  《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

16/01/2026 18:03  麥樸思：目前金價沒有吸引力，中國股市上漲具可持續性

16/01/2026 17:59  《中國要聞》外匯局：著力構建更安全、更智慧外匯管理體制，防…

16/01/2026 17:55  《Ａ股動向》通威股份回應有生產基地停產傳聞：按市況動態調整…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區