《中國要聞》存儲芯片漲價影響，小米、OPPO、vivo、傳音據報下調全年出貨預期

全球存儲芯片漲價潮的影響傳導至下游手機廠商。據《界面新聞》報道，受上游供應鏈存儲漲價影響，多家手機廠商近日下調全年整機訂單數量，其中，小米、OPPO下調超20%，vivo下調近15%，傳音下調至7000萬台以下，各家下調機型主要是中低端和海外產品。



*供應商否認訂單顯著減量*



報道引述知情人士稱，「手機廠商為了跟上游原廠要資源，往往會採取多報策略，實際上三星、海力士等儲存供應商並未接收到手機廠商下調預期出貨量的說法」。某儲存原廠員工亦稱，收到的廠商報量只是略少於去年的實際達成量，例如傳音報的出貨預期仍超過1億台，「20%的下調在我們看來是比較誇張的說法，我們不會按照這個量來備貨，我們判斷（實際數據）會減少10%左右」。



上述員工還透露，從今年開始，出於對手機客戶的保護，三星、美光、海力士等跟隨服務器的價格波動對手機廠商對等報價，否則手機客戶無法承受這些成本。目前AI所造成的需求非常大，就算把全部產能供給服務器客戶也無法滿足需求。因為供應短缺，手機廠商下一階段面臨漲價的局面已無可避免。



*部分廠商擬逆勢搶佔份額*



報道指出，漲價壓力之下，並非所有手機廠商都選擇下調預期。據了解，蘋果、三星等頭部廠商未受到存儲價格上漲的直接影響，華為、聯想、榮耀等廠商則在本輪存儲漲價中嘗試謀求更多份額。其中，華為憑借供應鏈國產化的成本優勢，其產品仍有一定利潤空間。消息指華為內部正討論對Pura、nova、暢享等系列產品降價，以進一步搶佔市場。至於榮耀，儘管承壓，但在中國區15%份額的目標不變。

