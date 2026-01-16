  • 會員
輕鬆護老
AH股新聞

16/01/2026 09:16

《中國要聞》李強晤卡尼：歡迎加方企業來華投資，願恢復和推進各領域各層級交往

　　國務院總理李強昨日（15日）下午在北京人民大會堂，與來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼舉行會談。李強表示，中國歡迎更多加拿大企業來華投資，希望加拿大為赴加投資的中國企業提供公平、非歧視的營商環境；願同加拿大加強在聯合國、世貿組織等框架下的合作，共同維護多邊主義和自由貿易。

　　李強稱，中加經濟互補性強，兩國合作具有很強內生動力和廣闊空間。中方願同加方加強發展戰略對接，繼續恢復和推進各領域各層級交往，用好兩國政府間經貿、科技、農業等對話機制，促進雙邊貿易穩定增長，提升貿易便利化水平，深化清潔能源、數字技術、現代農業、航空航天、先進製造、金融等領域合作，培育更多新的經濟增長點。

　　李強又說，雙方要繼續積極支持教育、文化、旅遊、體育、青年、地方等領域交流合作，便利人員往來，傳承深化兩國民間的友好感情。
　　
　　卡尼表示，加中建交以來，加拿大政府始終堅定奉行一個中國政策。加方願同中方在相互尊重基礎上，加強各領域對話，促進合作，歡迎中國企業赴加投資興業。

　　中國和加拿大周四（15日）簽署了六項初步合作協議，涵蓋能源、打擊犯罪、文化、林業和食品安全等領域。
《經濟通通訊社16日專訊》

