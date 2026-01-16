【數據前瞻】彭博調查：中國第四季GDP料增4.5%，或創三年最低

據《彭博》報道指，中國經濟2025年第四季度增速可能創三年來最低，凸顯對出口而非消費的依賴，這一態勢預計將在未來數月持續。



彭博稱，得益於向美國以外地區的出口大增，中國挺過了特朗普發起的貿易戰，但將於下周一（19日）公布的數據料會顯示，投資歷史性滑坡疊加消費疲軟，在抵消出口繁榮帶來的成長勢頭。



*2025年第四季GDP或同比增長4.5%，全年預計5%*



根據彭博調查的經濟學家預測中值，第四季GDP或同比增長4.5%，將是自疫情管控措施放開以來最低水平。全年經濟成長預計在5%，與官方設定的目標一致。然而，鑒於頑固的通縮壓力在抑制企業盈利和家庭財富，名義增長率可能遠低於此。



消費和投資可能仍然是經濟中的薄弱環節。去年12月社會消費品零售總額增速或放緩至三年來最低。固定資產投資料出現自官方數據開始統計以來的首次年度萎縮。由於出口強勁，上個月工業增加值成長可能回升，創下自9月以來最快水平。



在出口前景向好的支撐下，這種不均衡的增長模式可能會持續到2026年。中國雖將促進國內支出放在突出位置，但在持續應對與地方債務風險之際，料難以推出大規模刺激政策。



麥格理經濟學家胡偉俊上周在報告中寫道，得益於全球經濟加速增長，中國出口預計將保持韌性，如果情況如此，提振國內需求的刺激力度將保持溫和，這種模式也將持續。

《經濟通通訊社16日專訊》