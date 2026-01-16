《中國監管》A股再現監管降溫信號，多隻寬基ETF遭創紀錄資金流出

A股開年以來強勢上漲，滬綜指本周一度接近4200點的十年新高。《彭博》報道，在三大交易所提高證券買入融資保證金後不久，多隻與「國家隊」資金相關的寬基ETF周四（15日）出現創紀錄資金流出，進一步引發了監管層為股市降溫的猜測。



彭博數據顯示，中國境內最大的寬基ETF滬深300ETF華泰柏瑞昨遭資金淨流出逾200億元(人民幣．下同)，連續四日淨流出的同時規模也創下紀錄最大。此外，滬深300ETF易方達、滬深300ETF華夏、科創50ETF易方達等同日均創下最大資金淨流出。



在過去兩年A股的劇烈波動中，中央匯金等國家隊資金多次表示增持ETF以穩定市場，寬基ETF成為監管調節市場的重要工具已成共識。儘管當前國家隊並未表態是否有賣出操作，但大體量的成交和資金流出足以引發市場聯想。



「應該是國家隊在賣出給市場局部降溫。」私募基金珠海青竹的基金經理姜良慶表示，此前部分股票的投機非常嚴重，換手率高。今日寬基ETF再度放量，四隻代表性的滬深300ETF累計成交額超過500億元，已超過昨日全天水平。

《經濟通通訊社16日專訊》