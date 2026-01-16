  • 會員
16/01/2026 11:19

內地打擊高頻交易，據報要求經紀公司將客戶伺服器遷出交易所運營數據中心

　　內地加強監管高頻交易，據《彭博》引述知情人士透露，中國正在取消高頻交易機構的一項核心優勢，要求將這些公司專用的伺服器移出本地交易所的數據中心。

　　據報上海和廣州的大宗商品期貨交易所已依照監管機構指示，要求本地經紀公司將客戶伺服器遷出交易所運營的數據中心。上海期貨交易所通知經紀公司在2月底前撤走高頻交易客戶的設備，其他客戶則須在4月30日前完成遷移。此外，一些中國經紀公司近日已將高頻交易客戶的伺服器遷出深圳證券交易所的數據中心。

　　報道指，此次調整不但影響中國本土的高頻交易機構，同時也會影響一批活躍在中國市場的全球企業。城堡證券、Jane Street Group（簡街資本）和Jump Trading等外資公司也在受影響之列。值得留意，本周初已有報道指中國正在檢查Jane Street Group和其他境外公司參與境內ETF市場的情況。

　　相關變動將威脅高頻交易機構和量化對沖基金長期以來用於擊敗競爭對手的速度優勢。通過將伺服器部署在交易所的自有數據中心，這些公司能比其他人獲得略快的交易執行速度，在每毫秒都至關重要的市場，這種優勢尤為關鍵。交易機構雖不直接將其伺服器放在交易所內，但可借助本地經紀公司實現，經紀公司通過提供此類服務來爭取業務。
《經濟通通訊社16日專訊》

