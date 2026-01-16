  • 會員
AH股新聞

16/01/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.35%，人行開年降再貸款工具利率

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指今開0.35%，報4127.06點
▷ 人行下調結構性工具利率0.25個百分點，設1萬億元民企再貸款
▷ 人行今日逆回購淨投放527億元

　　中國2025年收官月金融數據優於預期，但未能扭轉全年新增人民幣信貸下行勢頭，當年新增16.27萬億元（人民幣．下同）創下七年新低。數據公布後，人行宣布八項針對結構性貨幣政策工具的一攬子優化政策，包括下周一（19日）起下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點。單設1萬億元民營企業再貸款；商業用房購房最低首付降至30%等。

　　滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.35%，報4127.06點，深成指高開0.47%，創業板指高開0.78%，盤初半導體、電廠電網概念股造好，AI應用概念股繼續走低。

　　人行副行長鄒瀾指出，2025年以來銀行淨息差已出現企穩跡象，從今年看，降準、降息還有一定空間。分析人士稱，人行甫宣布結構性工具降息，短期再有新舉措概率下降；下一步要看更多經濟數據，來判斷落實可能性相對較高的降準何時出台。

　　《華爾街日報》援引知情人士消息，福特汽車正與中國電動車大廠比亞迪(01211)(深:002594)洽談合作，討論由比亞迪為福特部分油電混合車款供應電池的可能性。若合作達成，福特可能採購比亞迪生產的電池，供其美國以外的整車工廠使用。目前雙方仍在討論合作模式，相關談判尚未定案。比亞迪高開1.5%，報96.7元。

　　另外，人行今日進行867億元7天期逆回購，今日淨投放527億元。人行本周共進行9515億元逆回購，對沖本周逆回購到期量1387億元，即人行全周放水8128億元。
《經濟通通訊社16日專訊》

