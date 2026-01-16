  • 會員
16/01/2026 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.22%，中國傳取消高頻交易關鍵優勢

▷ 滬綜指半日收跌0.22%，報4103.45點
▷ 中國取消高頻交易關鍵優勢，要求遷移客戶伺服器
▷ 人行2025年新增人民幣貸款16.27萬億元，創七年新低

　　人行昨日（15日）在A股收市後，推出下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點等貨幣政策工具「組合拳」，滬深股市今早應聲高開，但升勢不繼，上午集體收低。滬綜指半日跌0.22%，報4103.45點，深成指跌0.1%，創業板指軟0.01%。兩市半日成交額19895億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回升1170億元或6%。AI應用、傳媒娛樂跌幅居前，半導體及電力電網股逆市上漲。

　　內地加強監管高頻交易，《彭博》援引知情人士透露，中國取消高頻交易關鍵優勢，要求本地經紀公司將客戶伺服器遷出交易所數據中心。上海和廣州的大宗商品期貨交易所及深圳證券交易所據報已在執行指示，此次調整不但影響中國本土的高頻交易機構，同時也會影響一批活躍在中國市場的外資公司，如城堡證券、Jane Street Group等。相關變動將威脅高頻交易機構和量化對沖基金的速度優勢。通過將伺服器部署在交易所自有數據中心，這些公司能比其他人獲得略快的交易執行速度--在每毫秒都至關重要的市場，這種優勢尤為關鍵。券商股跌多升少，華林證券(深:002945)上午收挫2.6%，國泰海通(滬:601211)跌1.4%。

　　人行公布2025年金融統計數據成績單，全年新增人民幣貸款16.27萬億元，創下七年來新低。分析師認為這主要是受化債及需求不足影響；2025年以來銀行淨息差已出現企穩跡象，今年降準、降息還有一定空間。不過，春節前降準概率大幅下降。銀行股幾乎全線下調，上海銀行(滬:601229)、江蘇銀行(滬:600919)均跌2%。
《經濟通通訊社16日專訊》

