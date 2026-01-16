  • 會員
16/01/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收低0.26%四連跌，兩市成交重回3萬億

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.26%四連跌，報4101.91點
▷ 兩市成交額3萬億元，較上日增1208億元
▷ 滬深北交易所提高融資保證金比例

　　監管降溫效果持續，滬深市場今日高開低走，最終三大指數集體收跌。滬綜指收低0.26%四連跌，報4101.91點，險守4100關；全周計則跌0.45%，終止此前四周連升步伐。深成指單日也跌0.18%，創業板指軟0.2%。兩市全天成交額重回3萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日升1208億元或4.2%。板塊方面，半導體產業鏈集體走強，存儲芯片領升；下跌方面，油氣、AI應用等跌幅居前。

　　A股開年以來強勢上漲，滬指本周一度接近4200點的逾十年新高，為穩住「慢牛」節奏，市場疑似再現監管降溫信號。彭博數據顯示，中國境內最大寬基ETF滬深300ETF華泰柏瑞周四（15日）遭資金淨流出逾200億元人民幣，連續四日淨流出的同時規模也創下紀錄最大。此外，滬深300ETF易方達、滬深300ETF華夏、科創50ETF易方達等同日均創下最大資金淨流出。今日寬基ETF再度放量，分析師直言應該是國家隊在賣出給市場局部降溫。

　　至於1月14日滬深北三大交易所提高融資保證金比例，東亞證券高級投資策略師陳偉聰表示，某些程度上官方希望冷卻A股過去兩三周比較狂熱的升勢，畢竟政策取向是支持慢牛，短期看有一些調整壓力。但仍看好中國股市前景，上日人行宣布結構性工具降息，且政策支持創新科技行業，反內捲措施有望收斂通縮壓力，對企業盈利有支持作用。

　　內地2025年四季度及全年經濟增速數據下周一（19日）出爐。《路透》綜合市場機構預估顯示，去年四季度國內生產總值(GDP)同比增速料回落至4.4%，將創三年來最低水平。全年經濟料增長約4.9%，有驚無險完成預定目標。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004731.87-0.41　
上證指數4101.91-0.2613380.20
深證成指14281.08-0.1816883.10
創業板指3361.02-0.20　
科創501514.07+1.35　
B股指數259.05+0.031.63
深證B指1259.89+0.040.68

《經濟通通訊社16日專訊》

