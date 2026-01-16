  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 10:23

《Ａ股焦點》中國航天科技集團稱今年大力發展商業航天，惟概念板暫回調

　　中國航天科技集團部署2026年重點任務，要全力突破重複使用火箭技術，加速推動航天強國建設；要多措並舉優化產業布局，調整產業結構，大力發展商業航天、低空經濟等新產業。A股相關概念股近幾個交易日陷回調，海格通信(深:002465)、東方通信(滬:600776)、巨力索具(深:002342)跌停；也有部分個股衝高，中國電建(滬:601669)漲停，天銀機電(深:300342)升8.9%，信維通信(深:300136)升4.9%。

　　中國航天科技集團官網發布有關2026年度工作會議的新聞稿，稱今年要統籌宇航重大工程實施與產業化轉型，深入推進載人登月、深空探測等重大工程。要多措並舉優化產業布局，調整產業結構，大力發展商業航天、低空經濟等戰新產業，前瞻布局太空數智等未來產業，強化國際市場拓展和優質履約。

　　中國航天科技集團是國務院國資委直屬央企，旗下中國衛星(滬:600118)和中國衛通(滬:601698)過去一個月股價分別累漲超九成和近七成；前者現價跌2.9%，後者升0.8%。

　　受多重利好推動，商業航天概念股開年連漲數日，上交所13日對部分上市公司及有關責任人予以監管警示，要求公司發布商業航天等熱點概念相關信息時，注意審慎、準確、客觀。
《經濟通通訊社16日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰16/01/2026 10:27  《Ａ股異動》山東墨龍Ａ跌停，現報７﹒８５元人幣

下一篇新聞︰16/01/2026 10:14  《Ａ股焦點》受惠國家電網４萬億元創紀錄投資，保變電氣等電網…

其他
More

16/01/2026 10:41  《Ａ股焦點》商業用房最低首付下調沒提振，滬深地產股仍走軟

16/01/2026 10:07  《Ａ股焦點》兩融餘額首破２﹒７萬億，券商股漲跌互現，華泰Ａ…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區