《Ａ股焦點》中國航天科技集團稱今年大力發展商業航天，惟概念板暫回調

中國航天科技集團部署2026年重點任務，要全力突破重複使用火箭技術，加速推動航天強國建設；要多措並舉優化產業布局，調整產業結構，大力發展商業航天、低空經濟等新產業。A股相關概念股近幾個交易日陷回調，海格通信(深:002465)、東方通信(滬:600776)、巨力索具(深:002342)跌停；也有部分個股衝高，中國電建(滬:601669)漲停，天銀機電(深:300342)升8.9%，信維通信(深:300136)升4.9%。



中國航天科技集團官網發布有關2026年度工作會議的新聞稿，稱今年要統籌宇航重大工程實施與產業化轉型，深入推進載人登月、深空探測等重大工程。要多措並舉優化產業布局，調整產業結構，大力發展商業航天、低空經濟等戰新產業，前瞻布局太空數智等未來產業，強化國際市場拓展和優質履約。



中國航天科技集團是國務院國資委直屬央企，旗下中國衛星(滬:600118)和中國衛通(滬:601698)過去一個月股價分別累漲超九成和近七成；前者現價跌2.9%，後者升0.8%。



受多重利好推動，商業航天概念股開年連漲數日，上交所13日對部分上市公司及有關責任人予以監管警示，要求公司發布商業航天等熱點概念相關信息時，注意審慎、準確、客觀。

《經濟通通訊社16日專訊》