16/01/2026 11:38

《Ａ股焦點》去年新增人民幣貸款創七年新低，銀行股近全線跌

　　人民銀行昨日（15日）公布2025年金融統計數據成績單，全年新增人民幣貸款16.27萬億元（人民幣．下同），創下七年來新低。去年12月新增貸款9100億元，高於路透調查中值的8000億元；當月社會融資規模增量為2.21萬億元，亦高於2萬億元的路透調查中值，較上年同期少6500億元。

　　對於去年新增信貸的頹勢，澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬認為，這應該主要是受化債及需求不足影響；12月數據稍有改善，則受益於年末財政支出的大幅增長。對於人行下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，邢兆鵬指出，2025年以來銀行淨息差已出現企穩跡象，從今年看，降準、降息還有一定空間。不過，目前看，春節前降準概率大幅下降。

　　滬深銀行股全線走低，江蘇銀行(滬:600919)、上海銀行(滬:601229)挫2%；四大行股價均跌，農業銀行(01288)(滬:601288)A股跌近1%、工商銀行(01398)(滬:601398)、中國銀行(03988)(滬:601988)及建設銀行(00939)(滬:601939)A股跌不足1%；寧波銀行(深:002142)逆市漲近2%。
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

