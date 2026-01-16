  • 會員
16/01/2026 09:26

美團進軍汽車銷售，與喜車科技合作構建「買車用車+本地生活」平台

　　繼京東(09618)之後，又一互聯網平台切入汽車銷售領域。美團(03690)昨(15日)與上海喜車未來智能科技有限公司在上海簽署戰略合作協議。雙方將整合汽車產業與本地生活服務優勢，共同構建「買車用車+本地生活」一站式服務平台。

　　《第一財經》報道，這意味著，未來消費者在美團平台上可像挑選餐廳一樣瀏覽、比較不同4S店，並完成線上消費與評價。平台將幫助4S店實現服務透明化，同時通過中間號等功能保護用戶隱私，減少信息洩露風險。

　　報道又指，今年4月北京車展期間，美團將與喜車科技將聯合舉辦汽車行業峰會，進一步探討「汽車新零售+本地生活」的融合模式。

*喜車科技：擬年底前推動逾30個汽車品牌上線美團*

　　報道引述喜車科技CEO蔣舜宇表示，公司計劃在2026年底前推動超30個汽車品牌、上萬家經銷商門店上線美團，構建覆蓋全國的線上汽車服務生態。

　　喜車科技董事會主席陳玉東稱，美團希望系統性開展汽車交易業務，將其在餐飲等服務領域的平台運營經驗複用到汽車賽道。喜車科技作為戰略執行方，與美團形成互補。美團在本地生活領域深耕多年，平台接入車廠後有望顯著推動汽車銷售增長。
 
《經濟通通訊社16日專訊》

