《Ａ股焦點》金龍魚微跌，6000萬美元賣家樂氏中國股權予瑪氏中國

金龍魚(深:300999)15日晚間公告稱，公司於2026年1月14日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了轉讓參股公司股權議案。公司將分別持有的益海嘉里家樂氏食品（上海）有限公司（家樂氏上海）50%股權、益海嘉里家樂氏食品（昆山）有限公司（家樂氏昆山）50%股權，轉讓給瑪氏箭牌糖果（中國）有限公司（瑪氏中國），交易對價分別為4500萬美元及1500萬美元。



公告指，本次交易完成後，公司不再持有標的公司股權。家樂氏昆山將繼續承租公司下屬子公司益海嘉里（昆山）食品工業有限公司的相關廠房及土地用於生產經營，租賃期為3年。本次交易事項預計對公司2026年度收益的影響超過公司2024年度經審計歸母淨利潤的10%。



金龍魚股價今早略微高開後走勢反覆，現跌0.2%，29.67元人民幣。



據公告披露，家樂氏上海和家樂氏昆山的另外50%股權此前由家樂氏香港私人有限公司持有。瑪氏中國則由瑪氏箭牌（歐洲）糖類有限公司(MARS)直接控股，持股比例為78.17%。 此番轉讓意味著瑪氏公司進一步完成對休閒食品公司Kellanova的收購；後者旗下擁有家樂氏谷物、品客薯片、Cheez-It等食品品牌。

