說說心理話
AH股新聞

16/01/2026 11:43

《中國要聞》白銀價格狂飆，深圳水貝一銀樓「爆雷」，案值料超千萬元

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 深圳水貝和誠行銀樓停業，涉貴金屬兌付案值超千萬元
▷ 警方介入控制負責人，商戶維權人數逾350人
▷ 事件發生於白銀價格近期飆升期間

　　白銀價格近期狂飆，深圳水貝市場傳出有白銀商家「爆雷」。據內媒報道，深圳水貝一家銀樓突然關店停業，許多商戶在此購買的貴金屬板料未能兌付，有維權群組人數超過350人，其中多名商戶損失貨款在幾萬元(人民幣．下同)到數十萬元不等，不少是全款付清，保守估計整體案值約在千萬元以上。除了訂貨的下游商戶，還有一些提供銀料、舊料的上游供貨商也沒拿到貨款。

　　其中有受影響商戶表示，此次向該銀樓訂購了5公斤白銀板料，加上此前抵帳的貨款，銀樓一共欠他27000多元。該商戶又指，認識該銀樓老闆多年，近期銀料貨源比較緊張，沒想到銀樓老闆收錢後「跑路」，給他打電話時發現號碼已被註銷；14日下午很多人前往銀樓討要說法。「聽說銀樓有價值約2億元的板料沒兌付，警方已經介入了，銀樓老闆在派出所」。

*警方介入，涉事老闆寫「欠條」*

　　也有受影響商戶稱，「跑路」傳聞不實，「周老闆沒有跑，但確實也交不出錢和貨」。在14日去到銀樓現場的受影響訂貨商戶透露，老闆和警察都在店裏，當時很多人都在排隊登記涉案貨款和訂貨數量。對帳後老闆會簽一個名，但並未約定後續具體的處理方案」。

　　報道引述水貝市場屬地街道消息指，涉事銀樓疑因無法兌付貴金屬板料，引發投資糾紛，14日現場有多人聚集。屬地街道和轄區公安均介入此事，銀樓負責人於當天15時40分許被警方控制並帶離，目前該銀樓已暫停營業。

　　天眼查顯示，涉事銀樓「和誠行銀樓」成立於2022年，其法定代表人名下還有一家註冊於湖南長沙的珠寶公司。

　　業內人士透露，受貴金屬行情變化影響，「爆雷」事件其實時有發生。這其中的原因比較複雜，可能是料商賭銀價下跌但沒想到行情一直漲；也有可能是沒有及時補貨、缺乏成熟的風險對沖機制。「料商出料進料本來就有時間差，短時間內暴漲就有可能措手不及」。

　　據了解，白銀價格在2025年累計漲幅超過147%，進入2026年後漲勢不減，14日晚現貨白銀盤中首次站上92美元/盎司大關，最高觸及92.2美元/盎司。
《經濟通通訊社16日專訊》

