16/01/2026 11:42

《中國監管》網信辦：汽車之家等平台開展不規範測評，擾亂汽車市場秩序

　　國家網信辦今日在官網發布「汽車行業網絡亂象專項整治行動公開曝光第三批典型案例」，其中點名「汽車之家」(02518)等平台開展不規範測評，擾亂汽車行業市場秩序。案例指，「汽車之家」、「太平洋汽車」等汽車類垂直平台，開展「冬測」、「智駕橫評」等不規範測評項目，並通過相關帳號發布以偏概全的汽車測評類信息，誤導社會公眾對汽車產品質量、功能性能等方面的認知。涉及的帳號已被依法依約採取處置措施。

　　另外，網信辦指，微博號「萬能的大熊」、「詩人書法家魯克」、今日頭條帳號「捌拾貳號」、嗶哩嗶哩帳號「大象主觀說車」等，以「貼標籤」、「污名化」等方式拉踩引戰，對特定汽車品牌用戶進行人身攻擊，煽動消費群體對立。涉及的帳號已被依法依約採取處置措施。

　　微博帳號「Blood旌旗」、「張棟偉」、抖音帳號「胖哥試車」、微信公眾號「五星評車」等，長期針對部分汽車產品、企業經營模式等發表詆毀言論，惡意抹黑攻擊汽車企業、企業家。涉及的帳號已被依法依約採取處置措施。

　　抖音帳號「金融颯姐喵掌門」、微博帳號「姐瘋哥」、「費妮斯」等，惡意歪曲解讀企業財務報表，將企業研發投入增加引發的財務數據波動誇大渲染為「財務危機」，使用「XX快要倒閉」、「XX汽車必涼」等詞彙唱衰部分新能源汽車企業發展前景。涉及的帳號已被依法依約採取處置措施。
《經濟通通訊社16日專訊》

