  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 14:02

《中國要聞》幸福航空據報成立清欠工作組，承諾春節前支付部分員工欠薪

　　據《新浪科技》報道，債務已超過50億元人民幣的幸福航空，欠薪問題有新進展。報道引述知情人士透露，幸福航空有限責任公司14日於內部發布了《關於成立清欠工作核算組的通知》，通知稱，根據上級單位工作安排，在2026年春節前完成員工五險一金補繳及部分薪酬發放工作。

　　通知並提到，為有效快速推進工資、小時費和五險一金等盤點核算，成立專項工作組，總指揮為幸福航空黨委書記、執行董事彭仕兵，副總指揮為幸福航空黨委委員、副總裁兼安全總監汪顯斌。

　　通知中還特別提到，工作組人員須嚴守工作紀律，對接觸到的公司財務、經營信息及薪酬數據負有保密義務，未經允許不得對外洩露。

　　知情人士又稱，近日幸福航空的人力、財務正在晚上加班統計，要求員工一人一冊。

　　幸福航空屬於西安國資，因經營不善，2022年開始陸續拖欠員工薪酬、斷繳社保等，直至去年4月27日「五一」假期前夕宣布停航。內媒指，幸福航空欠薪問題至今仍未徹底解決，尋找和洽談新戰略投資者據報也沒有眉目。許多幸福航空員工靠兼職維持生計，飛行員、乘務員去跑滴滴、送外賣。
《經濟通通訊社16日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區