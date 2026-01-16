《中國要聞》幸福航空據報成立清欠工作組，承諾春節前支付部分員工欠薪

據《新浪科技》報道，債務已超過50億元人民幣的幸福航空，欠薪問題有新進展。報道引述知情人士透露，幸福航空有限責任公司14日於內部發布了《關於成立清欠工作核算組的通知》，通知稱，根據上級單位工作安排，在2026年春節前完成員工五險一金補繳及部分薪酬發放工作。



通知並提到，為有效快速推進工資、小時費和五險一金等盤點核算，成立專項工作組，總指揮為幸福航空黨委書記、執行董事彭仕兵，副總指揮為幸福航空黨委委員、副總裁兼安全總監汪顯斌。



通知中還特別提到，工作組人員須嚴守工作紀律，對接觸到的公司財務、經營信息及薪酬數據負有保密義務，未經允許不得對外洩露。



知情人士又稱，近日幸福航空的人力、財務正在晚上加班統計，要求員工一人一冊。



幸福航空屬於西安國資，因經營不善，2022年開始陸續拖欠員工薪酬、斷繳社保等，直至去年4月27日「五一」假期前夕宣布停航。內媒指，幸福航空欠薪問題至今仍未徹底解決，尋找和洽談新戰略投資者據報也沒有眉目。許多幸福航空員工靠兼職維持生計，飛行員、乘務員去跑滴滴、送外賣。

《經濟通通訊社16日專訊》