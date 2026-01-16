《中國要聞》中鐵快運「輕裝行」服務試點擴至111個，最平68元上門搬行李至車站

據「中鐵快運」微信公眾號消息，作為今年春運便民利民服務舉措之一，中鐵快運自1月15日起擴大「輕裝行」服務試點範圍，新增哈爾濱、長春、天津、石家莊、西安、南昌、南寧、烏魯木齊、拉薩等城市的92個車站，總數達到111個，基本覆蓋全國省會城市、直轄市、計劃單列市，減輕旅客攜帶大件行李負擔。已購車票的旅客可通過鐵路12306 App、微信小程序及中鐵快運微信小程序預約「輕裝行」服務。



據介紹，在同城距離車站35公里，旅客可根據實際需要選擇不同的「輕裝行」服務：一是「門到站」從出發地到車站的行李搬運服務，可在開車前48小時至4小時預約，由工作人員到旅客指定位置上門收取符合托運規定的行李並搬運至出發車站，通過安檢後，按照預約要求，在開車前30分鐘將行李存入服務櫃或在開車前10分鐘送至站台。二是「站到門」從車站到目的地的行李搬運服務，可在列車到站前24小時至1小時預約，工作人員在取件後5小時內送達指定位置。



「輕裝行」服務試點按件計費，「出發地至車站」和「車站至目的地」的價格為每件68元(人民幣．下同)，「出發地至所乘列車站台」和「所乘列車站台至目的地」為每件98元。每件行李重量和尺寸均有限制，必須符合《國鐵集團鐵路旅客運輸規程》規定，即每名兒童旅客可攜帶10公斤，每名外交人員可攜帶35公斤，其他旅客每人可攜帶20公斤；普速列車單件行李長寬高之和不超過160厘米，動車組列車單件行李長寬高之和不超過130厘米。同時，行李內的物品還要符合國家鐵路局、公安部公布的《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運物品目錄》相關要求。

