  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 14:32

《中國要聞》中鐵快運「輕裝行」服務試點擴至111個，最平68元上門搬行李至車站

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中鐵快運1月15日擴展「輕裝行」服務至111個車站
▷ 提供門到站、站到門服務，每件68元起
▷ 行李需符合重量、尺寸及物品規定，可通過12306預約

　　據「中鐵快運」微信公眾號消息，作為今年春運便民利民服務舉措之一，中鐵快運自1月15日起擴大「輕裝行」服務試點範圍，新增哈爾濱、長春、天津、石家莊、西安、南昌、南寧、烏魯木齊、拉薩等城市的92個車站，總數達到111個，基本覆蓋全國省會城市、直轄市、計劃單列市，減輕旅客攜帶大件行李負擔。已購車票的旅客可通過鐵路12306 App、微信小程序及中鐵快運微信小程序預約「輕裝行」服務。

　　據介紹，在同城距離車站35公里，旅客可根據實際需要選擇不同的「輕裝行」服務：一是「門到站」從出發地到車站的行李搬運服務，可在開車前48小時至4小時預約，由工作人員到旅客指定位置上門收取符合托運規定的行李並搬運至出發車站，通過安檢後，按照預約要求，在開車前30分鐘將行李存入服務櫃或在開車前10分鐘送至站台。二是「站到門」從車站到目的地的行李搬運服務，可在列車到站前24小時至1小時預約，工作人員在取件後5小時內送達指定位置。

　　「輕裝行」服務試點按件計費，「出發地至車站」和「車站至目的地」的價格為每件68元(人民幣．下同)，「出發地至所乘列車站台」和「所乘列車站台至目的地」為每件98元。每件行李重量和尺寸均有限制，必須符合《國鐵集團鐵路旅客運輸規程》規定，即每名兒童旅客可攜帶10公斤，每名外交人員可攜帶35公斤，其他旅客每人可攜帶20公斤；普速列車單件行李長寬高之和不超過160厘米，動車組列車單件行李長寬高之和不超過130厘米。同時，行李內的物品還要符合國家鐵路局、公安部公布的《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運物品目錄》相關要求。
《經濟通通訊社16日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區