【ＡＩ】支付寶聯合千問App、淘寶閃購等發布中國首個AI商業協議ACT

據《新浪科技》報道，支付寶今日聯合千問App、淘寶閃購、Rokid、大麥、阿里雲百煉等夥伴，正式發布ACT協議（Agentic Commerce Trust Protocol，智能體商業信任協議）。據悉，這是中國首個面向Agent商業需求設計的開放技術協議框架，為AI與電商、外賣等服務平台的協同打造一套「通用語言」，讓跨終端、跨系統、跨平台的AI任務執行變得更便捷高效。



以千問App為例，依托ACT協議 ，千問App成功打通淘寶閃購與支付寶AI付：用戶只需向千問發出指令「幫我點杯珍珠奶茶」，千問基於用戶地理位置，智能推薦附近符合需求的商品，同步完成比價與優惠券自動核銷後，用戶僅需點擊「選它」，確認支付寶付款，即可一鍵完成結帳。整個購物流程以對話式、自動化、不跳端的方式推進，千問化身專屬「購物助手」，包辦繁瑣操作。



*大幅降低商家接入成本*



據了解，支付寶為其搭建了「委托授權域」、「商業交互域」、「支付服務域」、「信任服務域」四大核心基礎設施標準，實現AI操作全流程可追溯、可驗證。與傳統付款模式不同，在 ACT協議的規則框架下，AI僅承擔下單操作的執行角色，付款環節始終由用戶主導或自主授權。在保障資金安全的前提下，為用戶大幅節省時間成本。而對商家而言，未來接入AI原生應用時，只需按照協議標準配置統一接口，即可對接全渠道入口，無需單獨進行複雜的API開發，大幅降低對接成本。







《經濟通通訊社16日專訊》