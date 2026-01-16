  • 會員
16/01/2026 14:37

【ＡＩ】支付寶聯合千問App、淘寶閃購等發布中國首個AI商業協議ACT

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 支付寶聯合千問App等發布中國首個AI商業協議ACT
▷ ACT協議實現跨平台AI任務執行與自動化支付
▷ 協議降低商家接入成本，保障用戶資金安全

　　據《新浪科技》報道，支付寶今日聯合千問App、淘寶閃購、Rokid、大麥、阿里雲百煉等夥伴，正式發布ACT協議（Agentic Commerce Trust Protocol，智能體商業信任協議）。據悉，這是中國首個面向Agent商業需求設計的開放技術協議框架，為AI與電商、外賣等服務平台的協同打造一套「通用語言」，讓跨終端、跨系統、跨平台的AI任務執行變得更便捷高效。

　　以千問App為例，依托ACT協議　，千問App成功打通淘寶閃購與支付寶AI付：用戶只需向千問發出指令「幫我點杯珍珠奶茶」，千問基於用戶地理位置，智能推薦附近符合需求的商品，同步完成比價與優惠券自動核銷後，用戶僅需點擊「選它」，確認支付寶付款，即可一鍵完成結帳。整個購物流程以對話式、自動化、不跳端的方式推進，千問化身專屬「購物助手」，包辦繁瑣操作。

*大幅降低商家接入成本*

　　據了解，支付寶為其搭建了「委托授權域」、「商業交互域」、「支付服務域」、「信任服務域」四大核心基礎設施標準，實現AI操作全流程可追溯、可驗證。與傳統付款模式不同，在　ACT協議的規則框架下，AI僅承擔下單操作的執行角色，付款環節始終由用戶主導或自主授權。在保障資金安全的前提下，為用戶大幅節省時間成本。而對商家而言，未來接入AI原生應用時，只需按照協議標準配置統一接口，即可對接全渠道入口，無需單獨進行複雜的API開發，大幅降低對接成本。


 
《經濟通通訊社16日專訊》

