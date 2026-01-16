  • 會員
AH股新聞

16/01/2026 15:40

【數據前瞻】機構料12月工業增加值增幅擴、消費續放緩，全年固投首轉負

　　國家統計局將於下周一(19日)公布2025年第四季和全年GDP，以及12月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合43家機構預估中值顯示，內需乏力料拖累中國2025年四季度國內生產總值(GDP)同比增速從第三季的4.8%回落至4.4%，將創三年來最低水平；其中，七家機構預估中值顯示，四季度GDP環比增速也略降至1.0%。

　　同時，逾20家機構預估中值顯示，去年12月生產端仍偏強，當月規模以上工業增加值預計同比增長5.0%，增幅較11月略為擴大0.2個百分點。消費和投資修復動能依然不足，預計12月社會消費品零售總額同比增速從11月的1.3%進一步放緩至1.2%；全年固定資產投資同比下降3.0%，降幅較首11月擴大0.4個百分點，全年數據自1996年有記錄以來首次為負。

　　另外，《路透》最新季度調查結果顯示，2025年全年中國經濟料增長4.9%，有驚無險完成年初預定的5%增長目標；2026年和2027年中國經濟將緩步邁向再平衡，同比增速預計均為4.5%。

*花旗：建築活動回暖帶動工業生產，汽車銷售拖累消費增速*

　　花旗預計，12月工業生產同比增速加快至5.6%。一方面，新經濟動能持續發力；另一方面，由於華南地區天氣溫暖，瀝青廠和水泥廠的開工率均逆年末季節性出現回升，建築活動回暖或使舊經濟受益。對於消費的表現，花旗指出，隨著「以舊換新」政策效果減退，預計12月消費同比增速可能維持在約1.0%的較低水平，其中汽車銷售仍是主要拖累。

*華創證券：元旦、春節假期較長，首季消費增速有望回升*

　　華創證券首席經濟學家張瑜亦認為，12月消費與投資或依然偏弱。預計12月消費同比增長1%左右；全年固定資產投資累計下跌3.3%左右，其中，製造業投資累計增速降至1.3%，房地產投資累計下降16.8%，基建（不含電力）累計下降1.8%。

　　張瑜同時提到，隨著以舊換新政策延續實施，疊加元旦、春節假期較長，有望帶動今年一季度消費增速回升。此外，國家發改委已下達提前批「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）項目清單和中央預算內投資計劃2950億元人民幣，並於近期批覆或核准多個重大基礎設施項目，總投資超過4000億元人民幣，因此一季度固定資產投資增速有望轉正。
《經濟通通訊社16日專訊》

