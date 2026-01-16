【人行出招】分析：人行政策「組合拳」為結構性降息，後續空間可期

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

人民銀行在2026年開年即打出結構性貨幣政策工具的「組合拳」。人行宣布，自下周一（1月19日）起，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點；單設1萬億元人民幣民營企業再貸款；商業用房購房最低首付降至30%。人行還將綜合考慮基礎貨幣投放需要、債券市場供求情況、收益率曲線形態變化等因素，靈活開展國債買賣操作，與其他流動性工具一起，保持流動性充裕，為政府債順利發行創造適宜的貨幣金融環境。人行副行長鄒瀾更指出，降息降準還有一定空間。



*國泰海通：結構性降息呵護經濟韌性，延續人幣升值趨勢*



對於人行此次政策「組合拳」，多家內地券商普遍認為這是一次精心設計、注重實效的結構性寬鬆，有助於穩定預期、提振信心，並對未來貨幣政策空間保持關注。



國泰海通宏觀首席分析師梁中華分析稱，人行八項針對結構性貨幣政策工具的一攬子優化政策，總體來講是一次兼顧內外均衡的結構性降息，既有效呵護了國內經濟的韌性，又能夠延續人民幣升值的趨勢。



興業證券宏觀首席分析師段超在研報中指出，整體而言，貨幣政策穩扎穩打、精耕細作，錨定實體經濟結構性發力，並給出後續是否會降息的重要觀察條件，即淨息差，有助於穩定市場預期。



*銀河證券：一季度50個點子的降準仍有望落地*



銀河證券宏觀研究首席分析師張迪則強調，當下貨幣政策呈現與財政政策高度協同發力的特徵，一季度50個點子的降準仍有望落地，保持流動性充裕配合政府債券發行，全面降息仍需等待時機。穩預期（外部）、穩就業（內部）、穩市場（金融）將是觀察全面降息可能落地的主線。



廣發證券資深宏觀分析師鍾林楠表示，一季度是銀行信貸投放高峰，在一季度推出結構性工具改革舉措，有助於最大程度發揮貨幣政策的結構性調節功能，結合人行工作會議「信貸均衡投放」要求來看，短期人行在信貸領域的訴求依然是淡化總量優化結構。



中信證券首席經濟學家明明在研報中分析稱，總體來看，2026年寬貨幣環境仍有延續的必要，人行和商業銀行體系繼續擴表的必要性較高，降息、降準均有靈活運用可能性。



德邦證券首席經濟學家程強認為，人行釋放寬鬆信號，盤後人行結構性降息及提出降準降息還有一定空間釋放寬鬆信號，市場慢牛格局有望延續。

《經濟通通訊社16日專訊》