山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 12:40

【ＦＯＣＵＳ】此減息非彼減息，央媽定向一石二鳥

　　【FOCUS】開年減息「大」禮包？等等，只是結構性貨幣政策工具利率；作為央媽對商業銀行的定向「放水」，截至去年9月的餘額僅3.9萬億元（人民幣．下同）。相比之下，左右近40萬億元個人住房貸款成本的LPR利率，以及與之挂鈎的7天期逆回購利率，已連續7個月按兵不動。眼見市場預期下周一（19日）揭盅的四季度GDP或創三年最低，人行2026年頭號動作釋何訊號？

*結構性利率不同政策利率*

　　此減息非彼減息。皆因利率體系因應央媽的政策工具箱，大致分為三類：一，政策利率--公開市場7天期逆回購操作利率，以及經此傳導的下游貸款市場報價利率(LPR)，目前分別為1.4%、3.5%（5年期）。二，結構性貨幣政策工具利率，主要為央媽向商業銀行提供的再貸款，下周一起下調25基點至1.25%。三，個人住房公積金貸款利率，目前五年期以上的首套房利率為2.6%。

　　換言之，央媽周四（15日）有關下調各類結構性貨幣政策工具利率25基點的最新出招，對社會整體融資成本，尤其是「房奴」一族，影響微乎其微。

*利科技、民企、服務消費*

　　既然如此，其高調舉行「貨幣金融政策支持實體經濟高品質發展成效」發布會有何用意？看看具體動作，除了結構性減息25基點，還包括新增「科技創新和技術改造」再貸款額度4000億元；增加「支農支小」再貸款額度5000億元，總額度中單設一項「民營企業」再貸款，額度1萬億元；適時在「服務消費與養老」再貸款的支持領域中納入健康產業等。

　　簡單來說，就是通過低息的再貸款支援，引導商業銀行向重點領域或薄弱環節的市場主體放貸，從而推動實體經濟結構轉型。除了上述的科技創新、三農、小微民企、養老、服務消費等長期支持對象，根據不同階段還包括碳減排、保交樓、設備更新、交通物流等領域。

*外部不確定性保政策空間*

　　正如行長潘功勝曾指，在中國經濟運行中，很多矛盾和挑戰是結構性的，「結構調不好，總量調控也很難發揮有效作用」，而結構性貨幣政策工具正正有助於推動解決一些結構性的矛盾和問題。

　　加上12月政治局會議時隔兩年重提「逆周期和跨周期」調節，強調「提質增效」，都預示當局在外部環境不確定性加劇的情況下，既保留傳統政策空間，又將支持重點領域放在優先位置。

