【聚焦人幣】人行與加拿大央行續簽雙邊本幣互換協議，規模2000億人民幣

中國人民銀行網站今日發文指，經國務院批准，人民銀行與加拿大銀行（即加拿大中央銀行）近日續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為2000億元人民幣，協議有效期五年，經雙方同意可以展期。
人行指，中加雙邊本幣互換協議再次續簽，將有助於加強兩國金融合作，擴大中加間本幣使用，促進雙邊貿易和投資便利化，維護金融穩定。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/01/2026 17:10
《經濟通通訊社16日專訊》
