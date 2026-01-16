  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 17:10

【聚焦人幣】人行與加拿大央行續簽雙邊本幣互換協議，規模2000億人民幣

　　中國人民銀行網站今日發文指，經國務院批准，人民銀行與加拿大銀行（即加拿大中央銀行）近日續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為2000億元人民幣，協議有效期五年，經雙方同意可以展期。

　　人行指，中加雙邊本幣互換協議再次續簽，將有助於加強兩國金融合作，擴大中加間本幣使用，促進雙邊貿易和投資便利化，維護金融穩定。
《經濟通通訊社16日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰16/01/2026 17:11  《中國要聞》超級大樂透遊戲規則變更獲准，合併部分獎級、調整…

下一篇新聞︰16/01/2026 17:06  《中國要聞》財政部：延續實施公共租賃住房稅收優惠政策至２０…

其他
More

16/01/2026 17:06  《神州經脈》滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降

16/01/2026 17:00  【聚焦數據】2025年上海外貿4.51萬億創新高，出口增10.8%；進口增1.8%

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區