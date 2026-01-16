  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2026 16:49

《中加關係》中加聯合聲明：重啟中加經濟財金戰略對話，設金融工作組

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中加重啟經濟財金戰略對話並設金融工作組
▷ 雙方簽署經貿合作路線圖及8份領域合作文件
▷ 同意加強執法合作並延續年度會晤機制

　　國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼後，中方發布《中國和加拿大領導人會晤聯合聲明》。《聯合聲明》指，訪問期間，雙方簽署了《中國-加拿大經貿合作路線圖》以及有關打擊犯罪、能源、食品安全、旅遊等方面合作的8份文件，並同意加強各層級交往，推動在經貿、金融等領域取得成果。此外，加方邀請中方領導人在雙方方便時訪問加拿大，中方對此表示歡迎。

　　其中，在宏觀經濟方面，雙方決定重啟高級別的中加經濟財金戰略對話，討論廣泛議題，加強雙邊經濟關係。

　　金融方面，雙方歡迎設立中加金融工作組，就金融議題等加強交流，工作組將向經濟財金戰略對話的雙方牽頭人匯報。兩國領導人歡迎簽署《中國人民銀行與加拿大銀行人民幣/加元雙邊本幣互換協議的第三次展期與修訂協議》。

*簽署中加經貿合作路線圖，擴大雙邊貿易，加強雙向投資*

　　經貿方面，兩國領導人同意加強中加經貿夥伴關係。雙方致力於擴大雙邊貿易，加強雙向投資，並在具有共同利益的諸多領域深化合作。雙方重申為兩國企業提供公平和開放營商環境的重要性，致力於通過建設性磋商推動解決彼此經貿關切，包括通過強化的中加經貿聯合委員會。兩國領導人歡迎簽署《中國-加拿大經貿合作路線圖》，指示官員推進相關工作。雙方形成了關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排。雙方同意加強農業合作和糧食安全，包括重新激活中加農業聯合委員會。

　　能源方面。雙方同意支持清潔能源領域交流合作，在石油、天然氣等傳統能源資源開發方面加強合作。雙方決定啟動部長級能源對話。雙方致力於在現有合作基礎上，對雙邊民用核能進行負責任管理，加強天然鈾貿易合作。

*G20架內尋求加強交流合作，重啟中加文化聯合委員會*

　　多邊主義方面，雙方重申堅持多邊主義。雙方同意共同推動完善全球治理，就加快落實聯合國2030年可持續發展議程、國際金融體系改革等問題加強協作。雙方將在二十國集團框架內尋求加強交流合作，同意通過氣候行動部長級會議、中國環境與發展國際合作委員會等機制以及《中加氣候變化合作諒解備忘錄》和《中加環境合作諒解備忘錄》等合作文件深化氣候和環境領域合作。

　　公共安全方面，雙方同意根據本國法律加強執法合作，打擊腐敗，打擊網絡電信詐騙及合成毒品等跨國犯罪。雙方同意延續中加執法合作工作組年度會晤機制，並以禁毒對話為重要組成部分，為保障兩國人民安全打造更多具體成果。

　　人文交流方面，雙方決定重啟中加文化聯合委員會。雙方同意為兩國媒體在對方國家工作提供支持和便利，為兩國人員往來提供更多便利。雙方同意為各自外交館舍提供便利。
《經濟通通訊社16日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區