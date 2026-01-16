  • 會員
AH股新聞

16/01/2026 16:10

《提振Ａ股》中證監：去年IPO、再融資合計1.26萬億元，現金分紅回購共2.68萬億元

　　中國證監會昨日召開2026年系統工作會議。中證監黨委書記、主席吳清出席會議並講話。會議認為，2025年中證監系統一體推進防風險、強監管、促高質量發展，會同有關方面合力穩市場、穩信心、穩預期，資本市場在多重風險挑戰交織疊加的嚴峻考驗下頂壓前行，向新向優發展，韌性和活力明顯增強。

　　會議指出，過去一年，中證監系統築牢風險防波堤防浪堤，推動構建中國特色穩市機制，中長期資金入市取得重要突破，市場呈現回暖向好態勢。健全股債期產品和服務體系，全年IPO、再融資合計1.26萬億元（人民幣．下同），交易所債券市場發行各類債券16.3萬億元，平穩上市18個期貨期權品種，多層次資本市場功能有力發揮。

*去年查辦證券期貨違法案件701件，罰沒款154.7億元*

　　深化投融資綜合改革，推出科創板改革「1+6」政策舉措，啟用創業板第三套標準，修訂重大資產重組管理辦法，啟動公募基金改革，全年上市公司現金分紅回購合計2.68萬億元，高質量發展動能進一步集聚。全面強化「五大監管」，加快構建財務造假綜合懲防體系，開展打擊私募基金違法違規專項工作，全年查辦證券期貨違法案件701件，罰沒款154.7億元，監管執法質效有效增強。
《經濟通通訊社16日專訊》

