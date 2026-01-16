《提振Ａ股》中證監：啟動實施深化創業板改革，持續推動科創板改革落實落地

中國證監會昨日召開2026年系統工作會議，中證監黨委書記、主席吳清出席會議並講話。會議提出，要堅持改革攻堅，不斷提高服務高質量發展質效。提升多層次股權市場包容性適應性，啟動實施深化創業板改革，持續推動科創板改革落實落地，提高再融資便利性和靈活性，促進北交所、新三板一體化高質量發展。推動債券市場提質量、調結構、擴總量，抓好商業不動產REITs試點平穩落地。穩步推進期貨市場提質發展，加強期現聯動監管。



*加快推動出台上市公司監管條例*



同時，要堅持固本強基，促進上市公司價值成長和治理提升。持續提升上市公司規範運作水平，加快推動出台上市公司監管條例，全面落地新修訂的上市公司治理準則，加強對控股股東、實際控制人的行為約束，完善分紅回購、股權激勵和員工持股等制度安排。激發併購重組市場活力，完善重組全鏈條監管，多措並舉推動上市公司高質量發展。



*抓緊推動合格境外投資者優化方案落地*



此外，要堅持做強主場，推動資本市場雙向開放邁向更深層次、更高水平。抓緊推動合格境外投資者優化方案落地，擴大期貨特定品種開放範圍，提升跨境投融資便利性。完善境外上市法規制度，提升備案管理規範化、標準化和透明度。增強開放環境下監管和風險防範能力，積極參與國際金融治理。

《經濟通通訊社16日專訊》