《中國監管》中證監：當前資本市場穩中向好，要堅決防止大起大落

中國證監會昨日召開2026年系統工作會議，總結2025年工作，分析當前形勢，研究部署2026年工作。中證監黨委書記、主席吳清出席會議並講話。會議強調，當前資本市場總體穩中向好，但仍然面臨內外風險交織、新舊矛盾疊加的複雜嚴峻挑戰。中證監系統要堅持穩中求進、提質增效，緊扣防風險、強監管、促高質量發展的工作主線，持續深化資本市場投融資綜合改革，提高制度包容性、適應性和競爭力、吸引力，努力實現質的有效提升和量的合理增長，切實增強市場內在穩定性，更好助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，為「十五五」良好開局積極貢獻力量。



*嚴肅查處過度炒作、操縱市場等*



會議提出，要堅持穩字當頭，鞏固市場穩中向好勢頭。全方位加強市場監測預警，及時做好逆周期調節，強化交易監管和信息披露監管，進一步維護交易公平性，嚴肅查處過度炒作乃至操縱市場等違法違規行為，堅決防止市場大起大落。繼續深化公募基金改革，持續拓寬中長期資金來源渠道和方式，推出各類適配長期投資的產品和風險管理工具，積極引導長期投資、理性投資、價值投資，全力營造「長錢長投」的市場生態。



*堅決打擊財務造假、操縱價格、內幕交易等*



此外，要堅持依法從嚴，著力提升監管執法有效性和震懾力。進一步嚴肅市場紀律，堅決打擊財務造假、操縱價格、內幕交易等惡性違法行為，暢通行政刑事銜接機制，推動更多特別代表人訴訟、先行賠付等典型案例落地。督促行業機構專注主業、完善治理、錯位發展。完善私募基金監管體制機制。強化科技賦能監管，提高線索發現能力和監管穿透力。

《經濟通通訊社16日專訊》