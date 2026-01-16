中國中冶(01618)2025年新簽合同額逾1萬億人幣，按年跌近11%

中國中冶(01618)(滬:601618)公布，2025年全年新簽合同額約1.1萬億元（人民幣．下同），按年降低10.8%，其中新簽海外合同額948.8億元，按年增長1.9%。



該集團指，在去年12月，部分新簽單筆合同額在10億元以上的重大工程承包合同共8項，包年產15萬噸再生鋅鑄件項目EPC合同涉28.9億元，及閩南科技學院東溪校區工程總承包合同涉23.2億元。

《經濟通通訊社16日專訊》