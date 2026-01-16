【企業盈喜】洛陽鉬業(03993)料全年淨利潤最多208億人幣升54%

洛陽鉬業(03993)(滬:603993)公布，預期截至去年12月31日止年度淨利潤200億至208億元（人民幣．下同），按年增加47.8%至53.71%。
該集團指，預計扣除非經常性損益的淨利潤204億至212億元，增加55.5%至61.6%。至於業績大幅上升因主要產品銷量及價格雙雙上升，疊加營運成本有效控制。
《經濟通通訊社16日專訊》
IPON