16/01/2026 08:44

中偉新材(02579)料2026年鈉電出貨量大升，固態電池材料出貨近50噸

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中偉新材2023年獲鈉電千噸級訂單，預計2026年出貨量大升
▷ 固態電池材料出貨近50噸，2024年超高鎳前驅體全球份額89.5%
▷ 掌控磷礦9844萬噸，阿根廷鋰礦資源超1000萬噸

　　中偉新材(02579)(深:300919)公布，在本周三(14日)舉行投資者關係活動，披露去年獲得鈉電千噸級訂單並出貨，而集團鈉系材料雙技術路線並行，聚焦鈉電聚陰離子及層狀氧化物路線。隨著碳酸鋰價格上升，預計2026年出貨量將伴隨產業化進程加速大幅提升。

　　此外，該集團指，現階段其固態電池材料出貨近50噸。固態電池前驅體絕大部分使用的是高鎳及超高鎳材料，根據Frost & Sullivan數據，在2024年，該集團超高鎳三元前驅體全球市場份額為89.5%。隨著固態電池技術的發展，該集團高鎳及超高鎳材料將迎來巨大增長空間。另外，該集團已建成磷酸鐵產能近20萬噸、磷酸鐵鋰正極材料產能5萬噸，且已圍繞該產品完成從上游資源到下游產能的一體化布局，其磷酸鐵實現跨越式增長，未來將開發更具性能及成本優勢的產品，增強行業競爭力。

*掌控磷礦資源量9844萬噸*

　　該集團指，在貴州開陽掌控磷礦資源量9844萬噸，平均品位25%；規劃年開採量280萬噸，於去年底動工。另外，該集團獲取阿根廷兩座鹽湖鋰礦，掌控碳酸鋰資源量超過1000萬噸，預計於2028年開始出礦。

　　該集團指，印尼鎳產業布局方面，通過投資、參股、長期合作協議、包銷等形式鎖定5億至6億濕噸鎳礦資源的供應，已建成鎳資源冶煉產能19.5萬金屬噸，權益量約12萬金噸，預計2026年滿產。
《經濟通通訊社16日專訊》

