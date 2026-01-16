《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3076.33
|洛陽鉬業
|(603993)
|1773.48
|貴州茅台
|(600519)
|1477.04
|兆易創新
|(603986)
|1409.42
|寒武紀
|(688256)
|1325.47
|工業富聯
|(601138)
|1311.50
|中國鋁業
|(601600)
|1238.40
|金山辦公
|(688111)
|1096.39
|海光信息
|(688041)
|1069.07
|特變電工
|(600089)
|1056.95
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4614.31
|寧德時代
|(300750)
|4083.64
|新易盛
|(300502)
|3825.82
|立訊精密
|(002475)
|3052.27
|北方華創
|(002371)
|2536.15
|匯川技術
|(300124)
|1905.33
|利歐股份
|(002131)
|1724.40
|科大訊飛
|(002230)
|1483.18
|陽光電源
|(300274)
|1416.78
|天孚通信
|(300394)
|1397.54
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
