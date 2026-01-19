  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 11:09

【數據解讀】統計局：今年中國有基礎、有條件保持經濟穩定向好運行

　　國新辦就2025年國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局局長康義在會上表示，看中國經濟，要全面、辯證、長遠地看，既要看當前之形，更要看長遠之勢；既看季度變化，更看全年走勢；既看總量規模，更看發展質量。從2026年全年看，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，經濟高質量發展大勢沒有改變，有基礎有條件保持經濟穩定向好運行。

　　他指出，2025年中國經濟頂壓前行、向新向優發展，主要的預期目標圓滿實現，展現了強大韌性和活力，為今年經濟發展奠定了良好的基礎。從近期情況看，生產、價格、預期等都出現了積極變化，經濟穩中有進的態勢持續。2025年12月份，規模以上工業增加值、服務業生產指數同比增速均比上月有所加快；CPI上漲0.8%，是2023年3月份以來最高漲幅，核心CPI連續4個月漲幅在1%以上。PPI同比降幅收窄，環比連續3個月上漲；製造業PMI和非製造業商務活動指數雙雙重回到擴張區間。從政策支撐看，國務院常務會議部署實施財政金融協同促內需的一攬子政策，有關部門加快貫徹落實，推進擴大內需。「兩新」政策不斷優化，首批資金已經提前下達，這些都為今年經濟起步創造了有利條件。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

