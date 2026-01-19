【數據解讀】統計局：持續發力擴大內需，消費市場規模穩步擴大

國新辦就2025年國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局局長康義在會上表示，2025年，商品零售額比上年增長3.8%，比上年加快0.6個百分點。2025年中國持續發力擴大內需，隨著提振消費專項行動落地見效，消費市場規模穩步擴大，結構持續優化，新的消費熱點不斷湧現。



他表示，糧油食品等基本生活類消費較快增長，體育娛樂用品、通訊器材等升級類商品消費增勢良好。中國加力擴圍實施消費品以舊換新政策，以真金白銀推動高質量耐用消費品進入居民日常生活。2025年，限額以上單位文化辦公用品類、家具類、家用電器和音像器材類商品零售額比上年分別增長17.3%、14.6%、11%，都實現兩位數這樣一個較快的增長。



電子商務、直播帶貨、在線文娛等帶動線上消費較快增長。2025年，網上零售額比上年增長8.6%，其中實物商品網上零售額增長5.2%，佔社會消費品零售總額的比重是26.1%。無人值守店、倉儲會員店等新零售模式零售額保持兩位數增長。綠色消費也在穩步成長，新能源汽車產銷量也是連續11年位居全球第一。人工智能等數字化技術深度融入消費場景，有力驅動了信息消費提質擴容。2025年通訊信息服務類零售額比上年增長超過10%。同時，銀發經濟、冰雪經濟、首發經濟等都在持續升溫，日益成為新的消費增長點。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》