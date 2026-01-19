  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 11:51

【數據解讀】統計局：持續發力擴大內需，消費市場規模穩步擴大

　　國新辦就2025年國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局局長康義在會上表示，2025年，商品零售額比上年增長3.8%，比上年加快0.6個百分點。2025年中國持續發力擴大內需，隨著提振消費專項行動落地見效，消費市場規模穩步擴大，結構持續優化，新的消費熱點不斷湧現。

　　他表示，糧油食品等基本生活類消費較快增長，體育娛樂用品、通訊器材等升級類商品消費增勢良好。中國加力擴圍實施消費品以舊換新政策，以真金白銀推動高質量耐用消費品進入居民日常生活。2025年，限額以上單位文化辦公用品類、家具類、家用電器和音像器材類商品零售額比上年分別增長17.3%、14.6%、11%，都實現兩位數這樣一個較快的增長。

　　電子商務、直播帶貨、在線文娛等帶動線上消費較快增長。2025年，網上零售額比上年增長8.6%，其中實物商品網上零售額增長5.2%，佔社會消費品零售總額的比重是26.1%。無人值守店、倉儲會員店等新零售模式零售額保持兩位數增長。綠色消費也在穩步成長，新能源汽車產銷量也是連續11年位居全球第一。人工智能等數字化技術深度融入消費場景，有力驅動了信息消費提質擴容。2025年通訊信息服務類零售額比上年增長超過10%。同時，銀發經濟、冰雪經濟、首發經濟等都在持續升溫，日益成為新的消費增長點。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

上一篇新聞︰19/01/2026 11:58  《中國要聞》茶顏悅色京滬深密集招聘，月薪最高超７萬，稱是常…

下一篇新聞︰19/01/2026 11:48  【數據解讀】保銀資本：若GDP增長目標仍設為5%，需創新措施提振消費

其他
More

19/01/2026 12:25  【內房困局】萬科等被長沙市中級人民法院執行１０﹒８億元

19/01/2026 11:43  【數據解讀】澳新銀行：內需不足已成顯著制約，關注今年增長目標是否下調

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區