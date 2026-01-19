  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
海光信息(688041)1898.27
兆易創新(603986)1659.53
寒武紀(688256)1650.38
紫金礦業(601899)1603.06
工業富聯(601138)1599.06
貴州茅台(600519)1555.43
長電科技(600584)1551.88
中國平安(601318)1445.32
藥明康德(603259)1187.39
國電南瑞(600406)1110.48
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3628.84
新易盛(300502)2772.67
立訊精密(002475)2599.54
中際旭創(300308)2299.87
陽光電源(300274)1986.91
三花智控(002050)1909.94
濰柴動力(000338)1771.32
通富微電(002156)1734.46
科大訊飛(002230)1482.74
天孚通信(300394)1101.72

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》

