《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|海光信息
|(688041)
|1898.27
|兆易創新
|(603986)
|1659.53
|寒武紀
|(688256)
|1650.38
|紫金礦業
|(601899)
|1603.06
|工業富聯
|(601138)
|1599.06
|貴州茅台
|(600519)
|1555.43
|長電科技
|(600584)
|1551.88
|中國平安
|(601318)
|1445.32
|藥明康德
|(603259)
|1187.39
|國電南瑞
|(600406)
|1110.48
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3628.84
|新易盛
|(300502)
|2772.67
|立訊精密
|(002475)
|2599.54
|中際旭創
|(300308)
|2299.87
|陽光電源
|(300274)
|1986.91
|三花智控
|(002050)
|1909.94
|濰柴動力
|(000338)
|1771.32
|通富微電
|(002156)
|1734.46
|科大訊飛
|(002230)
|1482.74
|天孚通信
|(300394)
|1101.72
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》
