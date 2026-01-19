兗礦能源(01171)：去年商品煤銷量按年增3.39%

兗礦能源(01171)(滬:600188)公布，去年第四季商品煤產量按年增4.4%至4651萬噸，商品煤銷量按年增5.59%至4420萬噸，商品煤去年產量按年增6.28%至1.82億噸，商品煤銷量按年增3.39%至1.71億噸。
《經濟通通訊社19日專訊》
19/01/2026 17:35
